2 квітня відзначають день ангела Максима. Ім’я латинського походження і означає – максимус (найбільший).

Максимко – енергійний хлопчина, який здатний хоробро відстоювати свою думку. Іменинник постійно відкритий у спілкуванні. Він доброзичливий і завжди готовий надати допомогу.

Максим вірний чоловік та батько. Він любить спілкуватися з дітьми. Охоче водить їх в дитячий сад і на прогулянки, читає їм казки й допомагає робити уроки.

Іменинник ніколи не ставить перед собою мету – зробити кар’єру, однак, захопившись якоюсь справою, може досягти значних результатів.

Чоловіки з таким ім’ям успішно працюють будівельниками, ковалями, фотокореспондентами, вчителями і, навіть, політиками.

Факти ICTV приготували найкращі привітання з днем ангела Максима, щоб ви могли порадувати дорогих вам людей з таким іменем.

Читайте Календар свят на квітень 2021 року

Привітання з Днем ангела Максима:

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День ангела Максима

Максим – ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

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З Днем ангела Максима я вітаю

І щастя, і радості сьогодні я бажаю

Хай все вдається у житті без перепон

І твоя усмішка працює, як закон!

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З днем ангела вітаю,

Щастя і радості Максим тобі бажаю,

Не напитись сильно, але погуляти,

Вірних друзів багато мати.

Бажаю кохання та любові

Від близьких, друзів, родини,

І коханої дівчини!

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З Днем ангела Максима

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо — ти такий!

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Церковний календар на квітень

З 1 до 30 квітня триватиме багатоденний Великий піст. Під час нього не можна вживати рибу та морепродукти, м’ясо та продукти тваринного походження.

7 квітня віряни святкують Благовіщення Пресвятої Богородиці, 24 квітня буде Лазарева субота, а 25 квітня – Вербна неділя.

Детальний церковний календар на квітень 2021 – дивіться на Фактах ICTV.