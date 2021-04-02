2 квітня відзначається День ангела Сергія. Чоловіки з цим іменем святкують іменини 63 рази на рік.

За однією з версій, це ім’я має римське коріння й означає знатний, людина високого походження. За іншою, у перекладі з латинської мови означає слуга Бога.

Сергії зазвичай дуже активні, легко знаходять спільну мову з людьми навколо. Однак вони дуже вразливі, що може бути мінусом, адже можуть надто перейматися через проблеми.

Факти ICTV підготували найкращі привітання в СМС та листівках із Днем ангела Сергія.

Привітання з Днем ангела Сергія в СМС

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Сергія

Прийми привітання!

***

Ти, Сергію, в нас боєць

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі щастить,

Будь щасливим ти щомить!

***

Сергію, бажаю щастя море,

Нехай не буде в житті горя,

Нехай супроводжує успіх,

Щоб був ти, друже, щасливіший за всіх!

***

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо – ти такий!

Ми, Сергію, тебе вітаєм,

Із Днем ангела твоїм,

І тобі одне бажаєм –

Будь завжди ти золотим!

Привітання з Днем ангела Сергія в листівках

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