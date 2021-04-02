2 квітня відзначається День ангела Сергія. Чоловіки з цим іменем святкують іменини 63 рази на рік.
За однією з версій, це ім’я має римське коріння й означає знатний, людина високого походження. За іншою, у перекладі з латинської мови означає слуга Бога.
Сергії зазвичай дуже активні, легко знаходять спільну мову з людьми навколо. Однак вони дуже вразливі, що може бути мінусом, адже можуть надто перейматися через проблеми.
Факти ICTV підготували найкращі привітання в СМС та листівках із Днем ангела Сергія.
Привітання з Днем ангела Сергія в СМС
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Сергія
Прийми привітання!
***
Ти, Сергію, в нас боєць
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі щастить,
Будь щасливим ти щомить!
***
Сергію, бажаю щастя море,
Нехай не буде в житті горя,
Нехай супроводжує успіх,
Щоб був ти, друже, щасливіший за всіх!
***
Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо – ти такий!
Ми, Сергію, тебе вітаєм,
Із Днем ангела твоїм,
І тобі одне бажаєм –
Будь завжди ти золотим!
Привітання з Днем ангела Сергія в листівках
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