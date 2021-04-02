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Факти / Lifestyle
Людмила Грубник |

Із днем ангела Сергія: яскраві листівки й найкращі привітання

2 квітня відзначається День ангела Сергія. Чоловіки з цим іменем святкують іменини 63 рази на рік.

Із днем ангела Сергія: яскраві листівки й найкращі привітання

За однією з версій, це ім’я має римське коріння й означає знатний, людина високого походження. За іншою, у перекладі з латинської мови означає слуга Бога.

Сергії зазвичай дуже активні, легко знаходять спільну мову з людьми навколо. Однак вони дуже вразливі, що може бути мінусом, адже можуть надто перейматися через проблеми.

Факти ICTV підготували найкращі привітання в СМС та листівках із Днем ангела Сергія.

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Привітання з Днем ангела Сергія в СМС

Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Сергія
Прийми привітання!

***

Ти, Сергію, в нас боєць
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі щастить,
Будь щасливим ти щомить!

***

Сергію, бажаю щастя море,
Нехай не буде в житті горя,
Нехай супроводжує успіх,
Щоб був ти, друже, щасливіший за всіх!

***

Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо – ти такий!
Ми, Сергію, тебе вітаєм,
Із Днем ангела твоїм,
І тобі одне бажаєм –
Будь завжди ти золотим!

Привітання з Днем ангела Сергія в листівках

день ангела сергея

день ангела сергея

День ангела Сергея

День ангела Сергея

день ангела сергея

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Фото: Pexels

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