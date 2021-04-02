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Факти / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Коли українці зможуть вільно подорожувати світом – Кулеба

Поїздки за кордон повністю відновляться лише після закінчення кампанії вакцинації в Україні та світі, розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Дмитрий Кулеба

Кулеба також повідомив, що Міністерство закордонних справ, спільно з ЄС працює над тим, щоб зробити нове середовище подорожей максимально доступним для українців, але головним приорітетом наразі є вакцинація.

– Повноцінні міжнародні поїздки не будуть відновлені, поки не буде завершена вакцинація і поки пандемія не буде взята під контроль, – зазначив міністр.

Кулеба також підкреслив, що в Україні вакцини від коронавірусу є предметом дефіциту.

Вакцинація в Україні 

Вакцинація в Україні рухається дуже повільно, експерти зазначають, що такими темпами кампанія у нас розтягнеться на роки.

Наразі в черзі на імунізацію чекає 400 тис. українців, а за трохи більш як місяць імунізували лише близько 268 тис. людей.

Джерело: Kyiv Post

Фото: УНІАН

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