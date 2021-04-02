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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Східний гороскоп на 2021 рік: яким знакам зодіаку посміхнеться удача

Новий 2021 рік за східним гороскопом буде проходити під знаком білого металевого Бика. Зміна енергій року за китайським стилем настає 4 лютого.

Восточный гороскоп

Цього року багатьом знакам китайського зодіаку поталанить, хоча деяким варто проявити обачність. Зверніть увагу на ті сфери, в яких рівень енергії найвищий – у них вас чекає успіх. Там, де рівень енергії нижчий, варто проявити уважність і турботу.

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Східний гороскоп для всіх знаків зодіаку склав майстер китайської метафізики Давид Векуа.

Східний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку

Гороскоп для Бика на 2021 рік

Східний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіакуЯкщо ви народилися у ці роки: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, то ваш знак східного зодіаку – Бик.

2021 – це ваш рік, якщо ви будете поводитися природно, то зможете домогтися багато чого. Спокійно, методично і цілеспрямовано ідіть і беріть своє. У стосунках приділяйте увагу своєму партнеру, тому що конкуренція посилиться. Щодо здоров’я, то зверніть увагу на шлунково-кишковий тракт, стежте за харчуванням.

Здоров’я: +++

Кар’єра/фінанси: +++++

Стосунки: ++

Гороскоп для Тигра на 2021 рік

Східний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіакуЯкщо ви народилися у ці роки: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 2010, то ваш знак східного зодіаку – Тигр.

2021 рік для Тигрів – час процвітання та багатства. Активно прагнете до заробітку, а якщо започаткуєте нові проекти, вас чекає успіх. Це сприятливий рік, щоб розпочати приємні нові стосунки. Якщо ви вже перебуваєте у шлюбі, то остерігайтеся випадкових захоплень. Контролюйте стан свого здоров’я завчасно, тоді можете отримувати задоволення від життя.

Здоров’я: +++

Кар’єра/фінанси: +++++

Стосунки: +++

Гороскоп для Кролика на 2021 рік

Східний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіакуЯкщо ви народилися у ці роки: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, то ваш знак східного зодіаку – Кролик.

У 2021 році вас супроводжуватиме фінансова удача. Якщо ви думаєте над прибутковою справою, то у цей період вам поталанить. В особистих стосунках проявіть розсудливість та обачність, не піддавайтеся на першу привабливу пропозицію представників протилежної статі. Зі здоров’ям все буде стабільно і спокійно. Підтримуйте хороший настрій протягом усього року.

Здоров’я: +++

Кар’єра/фінанси: ++++

Стосунки: ++

Гороскоп для Дракона в 2021 році

Східний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіакуЯкщо ви народилися у ці роки: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, то ваш знак східного зодіаку – Дракон.

На Драконів у 2021 році буде впливати енергія сильних конкурентів, тому справи у кар’єрі та бізнесі будуть йти не так швидко, як здається. Обміркуйте запасний бізнес-план. На стосунки ця енергія також вплине, бережіть своїх коханих, проводьте з ними більше часу. Зі здоров’ям все добре, проте воно потребує уважного ставлення та турботи.

Здоров’я: ++++

Кар’єра/фінанси: ++

Стосунки: +++

Гороскоп для Змії на 2021 рік

Східний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіакуЯкщо ви народилися у ці роки: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, то ваш знак східного зодіаку – Змія.

2021 рік для людей, народжених у рік Змії – це сприятливий час для партнерства, старту справ і переходу на нову роботу. Можновладці будуть підтримувати вас, справи складатимуться вдало. У романтичних стосунках уважніше придивіться до колег і людей, з якими ви пов’язані через роботу, якщо ви у пошуку кохання. Здоров’я не принесе несподіваних сюрпризів, якщо ви будете берегти себе.

Здоров’я: ++++

Кар’єра/фінанси: ++++

Стосунки: +++

Гороскоп для Коня на 2021 рік

Східний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіакуЯкщо ви народилися у ці роки: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 2014 року, то ваш знак східного зодіаку – Кінь.

Цього року народжені під зіркою Коня будуть здатні на творчий підхід у бізнесі та кар’єрі. Довіряйте собі, ви впораєтеся з будь-якими завданнями у 2021 році. Стосунки варто будувати дбайливо та акуратно, бо є ймовірність того, що партнер буде звертати увагу на інших. У сфері здоров’я прислухайтеся до думки лікарів, самолікування може принести небажаний ефект цього року.

Здоров’я: +++

Кар’єра/фінанси: ++++

Стосунки: ++

Гороскоп для Кози на 2021 рік

Східний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіакуЯкщо ви народилися у ці роки: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, то ваш знак східного зодіаку – Коза.

Для вас цей рік стане періодом переосмислення себе та своїх життєвих пріоритетів. Те, що було для вас правильним раніше, тепер буде братися під сумнів. Подбайте про себе як з емоційної, так і з фізичної точки зору. Просіть близьких про допомогу і підтримку, тоді цей рік для вас ознаменується перетворенням та оновленням.

Здоров’я: +++

Кар’єра/фінанси: ++

Стосунки: +++

Гороскоп для Мавпи на 2021 рік

Східний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіакуЯкщо ви народилися у ці роки: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, то ваш знак східного зодіаку – Мавпа.

У 2021 році ви шукаєте підтримки у старших партнерів, цікавитеся залученням інвестицій у свій бізнес. Якщо ви найманий співробітник, то саме час просити підвищення зарплати та кращі умови праці. Цей рік сприятливий для навчання і підвищення кваліфікації. Зірка вчених супроводжує вас. У стосунках добре шукати старших партнерів. Якщо ви вже у стосунках, то будете оточені турботою та ласкою. Здоров’я вимагає профілактичного спостереження.

Здоров’я: +++

Кар’єра/фінанси: ++++

Стосунки: +++++

Гороскоп для Півня на 2021 рік

Східний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіакуЯкщо ви народилися у ці роки: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 2017, то ваш знак східного зодіаку – Півень.

Півні отримують у 2021 році прекрасні можливості для зміцнення партнерських стосунків – як на роботі, так і в родині. Уважно стежте, щоб ці стосунки не переходили межу дозволеного, тільки якщо це не за вашим планом. Обов’язково приділіть увагу здоров’ю. Пам’ятайте, чим краще ви почуваєтеся, тим краще йдуть справи.

Здоров’я: +++

Кар’єра/фінанси: ++++

Стосунки: ++++

Гороскоп для Собаки на 2021 рік

Східний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіакуЯкщо ви народилися у ці роки: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, то ваш знак східного зодіаку – Собака.

Представникам знака Собаки потрібно бути готовими до серйозного протистояння у бізнесі та на роботі. Не здавайте своїх позицій, боріться за місце під сонцем, тоді вам обов’язково поталанить. Стосунки з коханою людиною регулярно освіжайте романтичними заходами, це зміцнить їх. У сфері здоров’я все буде добре, приділіть час відпочинку та відновленню сил.

Здоров’я: ++++

Кар’єра/фінанси: ++

Стосунки: +++

Гороскоп для Свині на 2021 рік

Східний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіакуЯкщо ви народилися у ці роки: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, то ваш знак східного зодіаку – Свиня.

У 2021 році Свині отримають нові кар’єрні можливості. Будьте готові зайняти керівну посаду, зірки сприяють вам. У сфері кохання та стосунків стежте за тим, щоб ваш партнер не займав дуже тоталітарну позицію. Прагніть до гармонії та спокою. Для здоров’я це збалансований рік, займіться енергетичними практиками.

Здоров’я: +++

Кар’єра/фінанси: ++++

Стосунки: +++

Гороскоп для Щура на 2021 рік

Східний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіакуЯкщо ви народилися у ці роки: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 року, то ваш знак східного зодіаку – Щур.

На роботі або в бізнесі 2021 рік принесе Щурам потенціал, який допоможе посилити свій вплив. Розпорядіться мудро такими можливостями. У стосунках постарайтеся приділити більше часу своїй родині та коханій людині. Вони дійсно вимагають вашого розуміння. Уважно поставтеся до свого самопочуття, регулярно відновлюйте ресурси свого організму.

Здоров’я: +++

Кар’єра/фінанси: +++

Стосунки: +++

 

Гороскоп здоров’я

За допомогою планет і знаків зодіаку можна класифікувати органи і системи тіла людини. Тому аналіз гороскопу дозволяє вирахувати ймовірність виникнення захворювання. Всі зміни стану здоров’я можуть проявлятися на трьох рівнях: духовному, психічному і фізичному.

Загальний гороскоп має рекомендаційний характер і не може замінити особисту консультацію астролога або лікаря.

Детальний гороскоп здоров’я для всіх знаків зодіаку на 2021 рік – читайте на Фактах ICTV.

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