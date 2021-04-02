На 3 квітня припадає чимало цікавих свят. Факти ICTV підготували добірку найважливіших свят 3 квітня, а також прикмети та заборони на цей день.

3 квітня – яке сьогодні свято

3 квітня відзначають Всесвітній день вечірки, День народження телефону та День народження шрих-коду. З приводу Всесвітнього дня вечірки у багатьох країнах заведено влаштовувати масові гуляння з піснями і танцями. Мета – навчити людей більше радіти та розважатися.

Також у цей день віряни вшановують єпископа Кирила Катанського, що жив на Сицилії у 1-2 століттях. Вважалося, що на Кирила Катаніка (народна назва свята) не можна дивитися на небо, щоб не побачити зірку, що падає. Такий знак віщував нещастя.

Іменини 3 квітня

3 квітня іменини відзначають Кирило, Яків, Федір, Филимон, Хома.

Прикмети на 3 квітня

гроза віщує гарний врожай;

якщо цвіте мати-й-мачуха, найближчим часом буде потепління;

поява комарів сигналізує про покращення погоди;

ясна ніч – ще будуть морози.

Що не можна робити 3 квітня:

дивитися в небо;

робити великі покупки – вони можуть виявитися невдалими.

Свята у квітні

Другий місяць весни передбачає чимало цікавих свят. Зокрема у квітні відзначають Міжнародний день інтернету, Всесвітній день здоров’я, Міжнародний день танцю тощо.

Дивіться детальний календар свят на квітень 2021, щоб не пропустити важливу дату.