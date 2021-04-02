2 квітня за церковним календарем відзначають День ангела Світлани. Це ім’я має давньогрецьке коріння, і його трактують як світла, осяйна, чиста.

День ангела Світлани святкують у дні вшанування Святої мучениці Фотинії – 26 лютого, 2 квітня та 16 листопада. У ці дні у церкві молитовно згадують святу самарянку Фотинію, яка була ученицею Ісуса Христа та сміливо проповідувала Євангеліє в різних країнах світу.

За характером імениниці дуже яскраві і активні особистості. Вони прагнуть завжди і всюди встигати. Однак Світлани легко піддаються негативному впливу.

Окрім того, жінки з таким ім’ям дуже турботливі дружини і мами. Вони дружелюбні і мають хороші стосунки з усіма родичами.

На роботі Світлана постійно досягає успіхів. Часто у її житті захоплення стає роботою. Адже через захоплення імениниця відкриває свій потенціал і силу характеру.

Факти ICTV зібрали красиві привітання у віршах та яскравих листівках — обирай і вітай усіх знайомих Світланок.

Привітання з днем ангела Світлани у картинках

Привітання з днем ангела Світлани у віршах

***

Сьогодні настали іменини

У Світлани, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

***

Твоє ім’я Світлана – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

Будь здорова та квітуча,

В усіх справа будь везуча,

Будь щаслива та кохана,

З іменинами, Світлано!

***

Світлана! З днем ангела вітаєм,

Всього найкращого бажаєм!

Ти сама красива й така величава,

Чекають в житті тебе лаври та слава!

Що ще сьогодні побажати?

Звичайно мудрість осягати!

Хай буде життя для тебе прекрасне,

А небо завжди буде світле та ясне!

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