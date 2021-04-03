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Факти / Lifestyle
Вікторія Гірко |

День ангела Тетяни: найкращі привітання в СМС і листівках

День ангела Тетяни святкують кілька разів на рік. Одним із таких є 3 квітня.

День ангела Тетяни: найкращі привітання в СМС і листівках

Ім’я Тетяна має давньогрецьке походження й перекладається як засновниця.

Володарки цього імені мають щиру вдачу та готові прийти на допомогу.

Водночас, Тетяни завжди досить емоційні, тому можуть постояти не тільки за себе, а ще й за своїх близьких. Вони практичні, принципові й намагаються бути лідерами.

Святою заступницею усіх дівчат і жінок з цим іменем є давньоримська великомучениця Тетяна.

Факти ICTV підготували кращі привітання в СМС і листівках з днем ангела Тетяни.

Привітання з днем ангела Тетяни в СМС

З днем Тетяни, моя люба,

Будь завжди щаслива.

Хай Свята дарує мудрість

І кохання щире.

***

З Днем Тетяниним сердечно

Привітати тебе хочу,

Хай небесні тобі сили

Радість та любов пророчать.

***

В День Тетяни побажань

Зичу щирих й шлю вітань!

Щастя, радості, натхнення,

Було щоб світлим сьогодення,

Життя презенти дарувало,

Негоди дім твій оминали!

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Католицький Великдень 2021

4 квітня католики святкуватимуть Великдень 2021.

Цьогоріч свято відзначатимуть майже на на місяць раніше православного. У християн східного обряду Світле Христове Воскресіння буде 2 травня.

Про історії й традиції Католицького Великодня 2021 читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Pexels

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