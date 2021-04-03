День ангела Тетяни святкують кілька разів на рік. Одним із таких є 3 квітня.
Ім’я Тетяна має давньогрецьке походження й перекладається як засновниця.
Володарки цього імені мають щиру вдачу та готові прийти на допомогу.
Водночас, Тетяни завжди досить емоційні, тому можуть постояти не тільки за себе, а ще й за своїх близьких. Вони практичні, принципові й намагаються бути лідерами.
Святою заступницею усіх дівчат і жінок з цим іменем є давньоримська великомучениця Тетяна.
Факти ICTV підготували кращі привітання в СМС і листівках з днем ангела Тетяни.
Привітання з днем ангела Тетяни в СМС
З днем Тетяни, моя люба,
Будь завжди щаслива.
Хай Свята дарує мудрість
І кохання щире.
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З Днем Тетяниним сердечно
Привітати тебе хочу,
Хай небесні тобі сили
Радість та любов пророчать.
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В День Тетяни побажань
Зичу щирих й шлю вітань!
Щастя, радості, натхнення,
Було щоб світлим сьогодення,
Життя презенти дарувало,
Негоди дім твій оминали!
Привітання з днем ангела Тетяни в листівках
Католицький Великдень 2021
4 квітня католики святкуватимуть Великдень 2021.
Цьогоріч свято відзначатимуть майже на на місяць раніше православного. У християн східного обряду Світле Христове Воскресіння буде 2 травня.
Про історії й традиції Католицького Великодня 2021 читайте в матеріалі Фактів ICTV.