На 4 квітня припадає чимало цікавих свят, зокрема всесвітніх. Факти ICTV підготували добірку найважливіших свят на 4 квітня, передбачення та застереження на цей день.

4 квітня – яке сьогодні свято

4 квітня у світі відзначають День геолога, Всесвітній день моркви, День вітаміну С, Міжнародний день бродячих тварин і Всесвітній день щура.

У багатьох країнах 4 квітня – День інтернету, а також неофіційне свято – День веб-майстра.

Дата обрана не випадково, адже цифри 4.04 нагадують помилку 404 (Сторінку не знайдено), що має пряме відношення до роботи веб-майстрів.

4 квітня за церковним календарем – хрестопоклонний тиждень, третій тиждень Великого Посту, священномученика Василя, пресвітера Анкірського.

Іменини 4 квітня

4 квітня день ангела відзначають Василина, Василь, Сергій, Таїсія, Поліна, Дарина, Софія.



Прикмети на 4 квітня

Хмари сині – буде теплий дощ.

Сніг 4 квітня зійшов, і на цьому місці почала укладатися павутинка – урожай буде небагатим.

Що не можна робити 4 квітня

Виносити сміття з двору, оскільки можна накликати біду.

Також у цей день не можна прати, адже люди говорили, що за допомогою вивішених у дворі речей у дім може залізти всяка нечисть.

Зловживати стравами з м’яса.

Церковні свята у квітні

Другий місяць весни передбачає чимало важливих церковних дат. Зокрема у квітні відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці, Батьківську Суботу, Вербну неділю, початок Страсного тижня тощо.

Дивіться детальний календар церковних свят на квітень у матеріалі Фактів ICTV.