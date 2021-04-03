На 4 квітня припадає чимало цікавих свят, зокрема всесвітніх. Факти ICTV підготували добірку найважливіших свят на 4 квітня, передбачення та застереження на цей день.
4 квітня – яке сьогодні свято
4 квітня у світі відзначають День геолога, Всесвітній день моркви, День вітаміну С, Міжнародний день бродячих тварин і Всесвітній день щура.
У багатьох країнах 4 квітня – День інтернету, а також неофіційне свято – День веб-майстра.
Дата обрана не випадково, адже цифри 4.04 нагадують помилку 404 (Сторінку не знайдено), що має пряме відношення до роботи веб-майстрів.
4 квітня за церковним календарем – хрестопоклонний тиждень, третій тиждень Великого Посту, священномученика Василя, пресвітера Анкірського.
Іменини 4 квітня
4 квітня день ангела відзначають Василина, Василь, Сергій, Таїсія, Поліна, Дарина, Софія.
Прикмети на 4 квітня
- Хмари сині – буде теплий дощ.
- Сніг 4 квітня зійшов, і на цьому місці почала укладатися павутинка – урожай буде небагатим.
Що не можна робити 4 квітня
- Виносити сміття з двору, оскільки можна накликати біду.
- Також у цей день не можна прати, адже люди говорили, що за допомогою вивішених у дворі речей у дім може залізти всяка нечисть.
- Зловживати стравами з м’яса.
Церковні свята у квітні
Другий місяць весни передбачає чимало важливих церковних дат. Зокрема у квітні відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці, Батьківську Суботу, Вербну неділю, початок Страсного тижня тощо.
Дивіться детальний календар церковних свят на квітень у матеріалі Фактів ICTV.