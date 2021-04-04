5 квітня відзначають День ангела Сергія. Ім’я латинського походження і прийшло до нас від родового римського імені Sergius — високий, ясний, поважний.
Не дивно, що це ім’я досить поширене, і є багато святих покровителів з ним — Сергій Печерський, Сергій Петроградський, Сергій Радонезький.
Сергій енергійна людина, яка здатна співпереживати та розуміти людину. У роботі іменинник сумлінний і відповідальний. Він завжди виконує свої обіцянки і любить допомогти.
Сергійко найчастіше захоплюється музикою й кіно. Він завжди активний учасник у художній самодіяльності. Тому хлопці з цим ім’ям часто стають акторами, композиторами чи художниками.
Не забуває й парубок про своїх рідних і близьких. Він турботливий у відносинах зі своїми батьками. Окрім того, Сергій ні в якому випадку не образить свого друга чи товариша.
Щодо другої половинки, то хлопцеві до вподоби спокійні й ласкаві жінки. Він завжди готовий допомогти коханій у господарських справах по будинку.
Іменинник не любитель гучних посиденьок, але із задоволенням відзначає календарні свята і дні народження. Тож подаруйте Сергію оригінальну чоловічу картинку чи вірш від Фактів ICTV — йому точно сподобається.
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Хай Сергію життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел хоронитель,
Хай буде поруч завжди!
Щоб кожної миті відчув
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба нехай подарує
Щастя, здоров’я і довгого віку.
***
***
Хай Сергію життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель,
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчув
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров’я і довгого віку.
***
***
Ти, Сергій, у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
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Сергій, бажаю щастя море,
Нехай не буде в житті горя,
Нехай супроводжує успіх,
Щоб був ти, друже, щасливіший за всіх!
Календар церковних свят на квітень
У квітні відзначаємо багато важливих церковних дат, зокрема Великий піст, Вербна неділя та Благовіщення Пресвятої Богородиці.
Детальний календар церковних свят на квітень 2021 дивіться на Фактах ICTV.