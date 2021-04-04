Католицький Великдень 2021 – кращі привітання у листівках

4 квітня 2021 року католики усього світу святкують світле Воскресіння Ісуса Христа.

Західні християни відзначають Великдень протягом тижня, під час якого ходять до костьолів, слухають богослужіння і дивляться вуличні вистави на релігійні теми.

У саму ж пасхальну неділю католики ходять у гості, вітають один одного піснями. Символ католицької Пасхи – фарбовані яйця. З ними пов’язано чимало традицій.

У день світлого Воскресіння Ісуса не забудьте привітати своїх знайомих і побажати їм усього найкращого.

Для цього сайт Факти ICTV підготував листівки для привітання з католицьким Великоднем.

Читайте Дати Великодня до 2030 та як визначається

Православний Великодень

Цьогоріч православний Великодень святкуватиметься пізно.

Він припадає на 2 травня 2021 року.

Детальніше про свята дивіться у церковному календарі на 2021 рік.