Щороку свято 4 квітня відзначають майстри, чия робота напряму пов’язана з комп’ютерною технікою та інтернетом.

День веб-майстра є неофіційним, однак добре відомим святом в колі інтернет-спеціалістів.

Найкращі привітання з Днем веб-майстра в СМС читайте на Фактах ICTV.

Привітання з Днем веб-майстра

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Вітаю з днем ​​веб-майстра! Бажаю чітко поставлених завдань і швидкого втілення самих хитромудрих ідей. Щоб всі дані передавалися без втрат, а розриви на лінії були такі рідкісні, що всі вважали б їх просто міфом.

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Вітаю з Днем веб-майстра і бажаю приголомшливих ідей, чудового настрою, неймовірних успіхів, творчих задумів, блискучих перемог, грандіозних планів, вірною удачі, відмінної роботи та особистого благополуччя.

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Вітаю з днем ​​веб-майстра! Бажаю чітко поставлених завдань і швидкого втілення самих хитромудрих ідей. Швидкісного інтернету, чудового зору, посидючості, цікавих замовлень і велику затребуваність!

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Дорогий веб-майстере, вітаю тебе, повелителя кабелів і вай-фаю, з професійним святом! Швидкісного інтернету, гарних замовлень, успішності і чудового зору!

Свята у квітні

У повному календарі свят на квітень 2021 зібрані цікаві дати і професійні свята.

Окрім веб-майстрів, також у квітні вітають секретарів та психологів.

Міжнародний день секретаря припадає на 21 квітня, а Всеукраїнський день психолога – на 23 квітня.