Великдень у католиків 2021 припадає на 4 квітня. Цього дня віряни вітають один одного словами: Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Привітати з Великоднем рідних, друзів і просто колег можна короткою СМС.

Факти ICTV зібрали найкращі СМС-привітання зі Світлим Христовим Воскресінням.

***

Звістка радісна лунає!

Світ Ісуса величає

Великоднім дзвоном, співом,

Чистим серцем – повним віри,

Ясних, добрих сподівань!

Великодніх вам світань!

***

Христос воскрес – квітує Україна,

Наш край в веснянім маєві чудес,

Звучить медово мова солов’їна.

Христос воскрес! Воістину воскрес!

***

Котилася писаночка з гори на долину,

Прикотилась прямісінько до нас у гостину,

А за нею йде Великдень, несе білу паску,

Дзвонить в дзвони, всім дарує радощі і ласку.

Відчиняймо воротонька, гостоньків вітаймо,

Христос воскрес! усі разом мерщій заспіваймо.

***

Я бажаю вам добра,

щоб наче сад душа цвіла.

Веселої пасхи

І смачної ковбаски.

***

Великодні дні настали –

Люди чисті серцем стали.

Радості, тепла, любові

Хай прибуде в вашім домі!

***

Христос воскрес! – лунають дзвони.

Хай зникнуть всякі перепони!

Хай у душі панує свято,

Хай успіхів буде багато!

***

Добро, мов сонце, землю обіймає.

Гімн перемоги лине із небес:

Радійте днесь! Хай серце вірить й знає –

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

***

На Великдень я бажаю,

Щастя справжнього, без краю,

Свято це хай не минає,

Хай вам Бог допомагає!

На столі – багато страв,

Та, хто їх приготував

Буде хай красивою,

Та завжди щасливою!

Паски смачні на столі –

Та врожаю на землі,

У Великдень я бажаю,

Тебе знову привітаю!

Гарні писанки яскраві

Та смачні, прекрасні страви

Хай добробут принесуть,

Успіх хай для вас знайдуть!

Календар церковних свят на квітень

Згідно з церковним календарем 2021 року, з 1 до 30 квітня триватиме багатоденний Великий піст.

Під час Великого посту не можна вживати рибу та морепродукти, м’ясо та продукти тваринного походження, зокрема не можна пити молоко.

Повний календар свят на квітень 2021 читайте на сайті Факти ICTV.