Цікаве свято 5 квітня – Міжнародний день супу.

Ще за часів Русі на українських землях готували гарячі перші страви, але тоді вони називалися “юшкою”. Вперше слово “суп” з’явилося вже за часів імператора Петра І.

За православним календарем, 5 квітня вшановується пам’ять святого Никона. Здавна у цей день висаджували яблуні і горобину. Також в цей день було прийнято прибирати в будинку і у дворі.

Іменини 5 квітня

Іменини 5 квітня святкують Василь, Лідія, Никон, Іван.

Прикмети на 5 квітня

Сині хмари небом пливуть – до теплих дощів.

Якщо день теплий, а вночі заморозки, погода у квітні буде погожою.

Опівдні сонце виглянуло – до спекотного літа. Якщо похмуро вдень, то літні місяці будуть дощові.

Ясне і зоряне небо вночі – до ранкових заморозків.

Що не можна робити 5 квітня

Сьогодні не можна байдикувати, адже здавна в цей день потрібно прибирати.

Не можна погано говорити про своїх ворогів чи недругів. Навпаки, потрібно бажати всім добра.

Свята у квітні

У повному календарі свят на квітень 2021 зібрані цікаві дати і професійні свята.

У другому місяці весни вітають геологів, веб-майстрів, секретарів і психологів.

Міжнародний день секретаря припадає на 21 квітня, а Всеукраїнський день психолога – на 23 квітня.