День ангела – Лідія (5 квітня): привітання та значення імені

День ангела Лідії припадає на 5 квітня. Ім’я походить від назви Лідія – область у Малій Азії. У перекладі з італійської – музична.
З дитинства дівчата, які мають ім’я Ліда дуже допитливі, люблять усе вивчати та досліджувати. Вони активні та енергійні.
Водночас Лідія завжди досягає своєї мети – у дівчини є багато талантів, проте вона планує розвиватися у творчій сфері.
У день ангела особливо приємно отримати тепле привітання від близьких. Факти ICTV зібрали для вас найкращі привітання з Днем ангела Лідії.
Привітання з Днем ангела Лідії у віршах та СМС
Твоє ім’я, Лідо, – найкраще з імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди є надія!
*****
Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Ліді нашій всі дарунки
Тільки вищого ґатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!
*****
Сьогодні настали іменини
У Ліди, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі та радості бажаю.
*****
Лідочко! З днем ангела вітаю,
Всього найкращого бажаю!
Хай буде життя для тебе прекрасне,
А небо завжди буде світле та ясне!
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З днем Лідії вітаю,
Здоров’я міцного бажаю.
Щоб щастям життя вирувало,
Все тільки приємне тобі дарувало!
Привітання з Днем ангела Лідії у листівках
Календар свят 2021
У 2021 році буде багато святкових дат, на які з нетерпінням чекають українці. Також у цьому році відбудеться низка професійних свят – важливі дати відзначать лікарі, правоохоронці, вчителі та багато інших представників важливих професій.
Згідно з календарем неофіційних свят на 2021 рік, українці також відзначать декілька приємних свят. Серед них Міжнародний день танцю, Міжнародний день друзів, День молоді України, Всесвітній день поцілунку, Всесвітній день шоколаду, а також Міжнародний день краси.