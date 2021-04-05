День ангела – Лідія (5 квітня): привітання та значення імені

День ангела Лідії припадає на 5 квітня. Ім’я походить від назви Лідія – область у Малій Азії. У перекладі з італійської – музична.

З дитинства дівчата, які мають ім’я Ліда дуже допитливі, люблять усе вивчати та досліджувати. Вони активні та енергійні.

Водночас Лідія завжди досягає своєї мети – у дівчини є багато талантів, проте вона планує розвиватися у творчій сфері.

У день ангела особливо приємно отримати тепле привітання від близьких. Факти ICTV зібрали для вас найкращі привітання з Днем ангела Лідії.

Привітання з Днем ангела Лідії у віршах та СМС

Твоє ім’я, Лідо, – найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди є надія!

*****

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Ліді нашій всі дарунки

Тільки вищого ґатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

*****

Сьогодні настали іменини

У Ліди, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі та радості бажаю.

*****

Лідочко! З днем ангела вітаю,

Всього найкращого бажаю!

Хай буде життя для тебе прекрасне,

А небо завжди буде світле та ясне!

*****

З днем Лідії вітаю,

Здоров’я міцного бажаю.

Щоб щастям життя вирувало,

Все тільки приємне тобі дарувало!

Привітання з Днем ангела Лідії у листівках

Календар свят 2021

У 2021 році буде багато святкових дат, на які з нетерпінням чекають українці. Також у цьому році відбудеться низка професійних свят – важливі дати відзначать лікарі, правоохоронці, вчителі та багато інших представників важливих професій.

Згідно з календарем неофіційних свят на 2021 рік, українці також відзначать декілька приємних свят. Серед них Міжнародний день танцю, Міжнародний день друзів, День молоді України, Всесвітній день поцілунку, Всесвітній день шоколаду, а також Міжнародний день краси.