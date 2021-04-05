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Факти / Lifestyle
Людмила Грубник |

День ангела Марії – привітання у СМС та картинках

День ангела Марії святкують кілька разів на рік, зокрема 5 квітня. Ім’я Марія має давньоєврейське коріння та означає бажана, гірка, безтурботна.

Дівчина із квітами

За характером Марії найчастіше активні, товариські, добрі та впевнені у собі. Вони мають власну думку щодо всього, яка часто може не збігатися з традиційними поглядами. Часто дівчата з таким іменем є творчими натурами.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з днем ангела Марії в СМС та картинках, щоб ви привітали дорогих вам жінок і дівчат з таким ім’ям.

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Календар свят на квітень 2021 року

Привітання з днем ангела Марії у СМС

***
Вітаю з іменинами Марії,
Бажаю хай здійсняться усі мрії,
Чого не вистачає – хай прибуде,
А у житті усе, що треба, буде!

***
Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Марія, покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров’я і чудес!

***
Нехай під крилами своїми
Марію ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле!

***
В іменини ми бажаєм
І щодня, і щомиті,
Хай Марії помагає
Ангел-покровитель!

***
У день ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!

Привітання з днем ангела Марії у картинках

Привітання з днем ангела Марії

Красиві привітання з Днем ангела Марії

День ангела Марії - привітання

Привітання з днем ангела Марії у віршах

День ангела Марії - привітання

Церковні свята у квітні

Другий місяць весни насичений важливими церковними датами. Зокрема у квітні відзначають Благовіщення, Вербну неділю, Чистий четвер тощо.

Дивіться детальний календар церковних свят на квітень у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Depositphotos

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