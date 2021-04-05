День ангела Марії святкують кілька разів на рік, зокрема 5 квітня. Ім’я Марія має давньоєврейське коріння та означає бажана, гірка, безтурботна.

За характером Марії найчастіше активні, товариські, добрі та впевнені у собі. Вони мають власну думку щодо всього, яка часто може не збігатися з традиційними поглядами. Часто дівчата з таким іменем є творчими натурами.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з днем ангела Марії в СМС та картинках, щоб ви привітали дорогих вам жінок і дівчат з таким ім’ям.

Читайте Календар свят на квітень 2021 року

Привітання з днем ангела Марії у СМС

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Вітаю з іменинами Марії,

Бажаю хай здійсняться усі мрії,

Чого не вистачає – хай прибуде,

А у житті усе, що треба, буде!

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Марія, покровителька з небес,

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров’я і чудес!

***

Нехай під крилами своїми

Марію ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле!

***

В іменини ми бажаєм

І щодня, і щомиті,

Хай Марії помагає

Ангел-покровитель!

***

У день ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

Привітання з днем ангела Марії у картинках

Церковні свята у квітні

Другий місяць весни насичений важливими церковними датами. Зокрема у квітні відзначають Благовіщення, Вербну неділю, Чистий четвер тощо.

Дивіться детальний календар церковних свят на квітень у матеріалі Фактів ICTV.