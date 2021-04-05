5 квітня відзначають День ангела Сергія. Ім’я латинського походження і прийшло до нас від родового римського імені Sergius — високий, ясний, поважний.

Не дивно, що це ім’я досить поширене, і є багато святих покровителів з ним — Сергій Печерський, Сергій Петроградський, Сергій Радонезький.

Сергій енергійна людина, яка здатна співпереживати та розуміти людину. У роботі іменинник сумлінний і відповідальний. Він завжди виконує свої обіцянки і любить допомогти.

Сергійко найчастіше захоплюється музикою й кіно. Він завжди активний учасник у художній самодіяльності. Тому хлопці з цим ім’ям часто стають акторами, композиторами чи художниками.

Не забуває й парубок про своїх рідних і близьких. Він турботливий у відносинах зі своїми батьками. Окрім того, Сергій ні в якому випадку не образить свого друга чи товариша.

Щодо другої половинки, то хлопцеві до вподоби спокійні й ласкаві жінки. Він завжди готовий допомогти коханій у господарських справах по будинку.

Читайте Календар свят на квітень 2021 року

Іменинник не любитель гучних посиденьок, але із задоволенням відзначає календарні свята і дні народження. Тож подаруйте Сергію оригінальну чоловічу картинку чи вірш від Фактів ICTV — йому точно сподобається.

***

Хай Сергію життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел хоронитель,

Хай буде поруч завжди!

Щоб кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба нехай подарує

Щастя, здоров’я і довгого віку.

***

***

Хай Сергію життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров’я і довгого віку.

***

***

Ти, Сергій, у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

***

Сергій, бажаю щастя море,

Нехай не буде в житті горя,

Нехай супроводжує успіх,

Щоб був ти, друже, щасливіший за всіх!

Календар церковних свят на квітень

У квітні відзначаємо багато важливих церковних дат, зокрема Великий піст, Вербна неділя та Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Детальний календар церковних свят на квітень 2021 дивіться на Фактах ICTV.