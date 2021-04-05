Гільдія кіноакторів США оголосила переможців 27-ї щорічної премії Screen Actors Guild Awards.

Список найкращих фільмів, серіалів та їхнього акторського складу опублікований на офіційному сайті. Зокрема головні премії отримали актори Віола Девіс, Чедвік Боузман, Джилліан Андерсон, Джейсон Бейтман та інші.

Премію Гільдії за найкращий акторський склад здобула кінострічка режисера Аарона Соркіна Суд над чиказькою сімкою.

Номінацію Краща жіноча роль отримала володарка премій Еммі та Оскар Віола Девіс за роль у фільмі Ма Рейні: мати блюзу.

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Водночас найкращим виконавцем чоловічої ролі став посмертно визнаний Чедвік Боузман за роботу в цій же кінокартині.

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Нагороду за найкращу жіночу роль другого плану здобула південнокорейська акторка Юн Йо Джон (фільм Мінарі), а за найкращу чоловічу роль – Деніел Калуя ( стрічка Юда і чорний Месія).

Окрім того, найкращим акторським складом у драматичному серіалі стали актори серіалу Корона та комедійної стрічки – Шіттс Крік.

Переможці в інших номінаціях:

найкраща акторка у драматичному серіалі – Джилліан Андерсон (Корона);

найкращий актор у драматичному серіалі – Джейсон Бейтман (Озарк);

найкраща акторка у комедійному серіалі – Кетрін О’Хара (Шіттс Крік);

найкращий актор у комедійному серіалі – Джейсон Судейкіс (Тед Лассо);

найкраща акторка у телемінісеріалі – Аня Тейлор-Джой (Ферзевий гамбіт);

найкращий актор у телесеріалі – Марк Руффало (Я знаю, що це правда);

найкраща команда каскадерів у художньому фільмі – Диво-жінка 1984;

найкраща команда каскадерів у телесеріалі – Мандалорець.

Цього року захід відбувся без традиційної червоної доріжки через пандемію коронавірусу. Усю церемонію записали заздалегідь і транслювали онлайн.

Премія Гільдії вручається з 1995-го. Нагорода входить у список найпрестижніших нагород у світі кіно.

Номінанти на Оскар 2021

Найбільшу кількість номінацій отримала драма Девіда Фінчера Манк.

Фільми Батько, Мінарі, Іуда і чорний Месія, Земля кочівників, Звук металу і Суд над чиказькою сімкою також є рекордсменами, у них по шість номінацій.

Церемонія вручення Оскару відбудеться 25 квітня.

Повний список номінантів на Оскар 2021 – дивіться на Фактах ICTV.