Свята у квітні 2021 в Україні (СПИСОК)

Другий місяць весни рясніє різноманітними професійними святами та соціально-важливими датами, але на додаткові вихідні в квітні розраховувати не варто.
Факти ICTV зібрали для вас повний список важливих дат цього місяця.
Перелік свят у квітні 2021 року:
- 1 квітня – День сміху
- 2 квітня – Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму, Міжнародний день дитячої книги
- 4 квітня – День геолога, Міжнародний день освіти з питань мінної небезпеки, Міжнародний день інтернету, День веб-майстра
- 7 квітня – Всесвітній день здоров’я, Благовіщення Пресвятої Богородиці
- 8 квітня – Міжнародний день ромів
- 11 квітня – Міжнародний день звільнення в’язнiв фашистських концтаборів
- 12 квітня – День працівників ракетно-космічної галузі України, Всесвітній день авіації і космонавтики
- 14 квітня – День Державтоінспекції МВС України
- 15 квітня – День кримінального розшуку
- 17 квітня – День довкілля
- 18 квітня – Міжнародний день пам’ятників тa видатних місць
- 21 квітня – Міжнародний день секретаря
- 23 квітня – Всесвітній день книги та авторського права, Всеукраїнський день психолога
- 26 квітня – Всесвітній день інтелектуальної власності, Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф
- 28 квітня – Всесвітній день охорони праці
- 29 квітня – Міжнародний день танцю
Церковний календар
Якщо ви дотримуєтесь релігійних традицій та відзначаєте важливі православні свята, Факти ICTV зібрали для вас календар церковних свят на квітень 2021 року.