Великдень у 2021 році відзначатимуть у травні. Це свято є перехідним та не має постійної точної дати святкування.

Це пов’язано з тим, що за церковним уставом день вираховують на підставі сонячного та місячного календарів. Також враховуються окремі вимоги: свято має припадати на неділю, відзначатись після іудейського Великодня та після першого повного місяця.

Великдень або Світле Христове Воскресіння – найшановніше християнське свято, яке відзначається на честь перемоги смерті Ісусом Христом.

Християни східного обряду Великдень у 2021 році святкуватимуть 2 травня. Християни західного обряду відзначатимуть його раніше – 4 квітня. Окрім того, перед Великоднем прийнято дотримуватись суворого Великого посту впродовж 40 днів. У 2021 році з 15 березня до 1 травня.

Церковні свята у квітні

У календарі церковних свят на квітень 2021 – Благовіщення Пресвятої Богородиці, Лазарева субота та Вербна неділя. Також із 26 квітня до 2 травня 2021 року триватиме Страсний тиждень.

Крім того, у квітні випаде дві Батьківські суботи – дні, коли віряни поминають померлих родичів.