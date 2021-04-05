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Факти / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Нічні заморозки на Заході і дощі на Сході: погода в Україні на 5 квітня (КАРТА)

Погода в Україні 5 квітня вдень буде сонячною, а от вночі очікуються заморозки. Дощитиме у східних областях.

Нічні заморозки на Заході і дощі на Сході: погода в Україні на 5 квітня (КАРТА)

У західних регіонах України стовпчики термометрів показуватимуть +8-11° вдень та до -3° вночі. Водночас у південних регіонах синоптики прогнозують від +9° до +12° вдень, а вночі – до +4°.

У східних областях стовпчики термометрів показуватимуть до +10° вдень, а мінімальна температура вночі опуститься до -1°. Дощі прогнозують у Харкові, Луганську, Донецьку, Запоріжжі.

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У центральних та північних областях України температура вдень становитиме до +10°, а вночі опуститься до -3°.

У Києві 5 квітня синоптики прогнозують сонячну погоду, без опадів. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть до +10°, вночі до -2°.

погода 5 квітня 2021

Якою буде погода у травні

За словами народного синоптика Леоніда Горбаня, погода у травні в Україні буде прохолодною. Тому останній весняний місяць не потішить українців звичною спекою.

Також не варто сподіватися на те, що Великдень, який цьогоріч випадає на 2 травня, потішить теплом.

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