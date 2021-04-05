Погода на тиждень в Україні з 5 квітня 2021 до 9 квітня 2021

Синоптики прогнозують цього тижня в Україні переважно сонячну погоду. Однак періодично на території країни буде дощ із мокрим снігом.

У понеділок, 5 квітня, очікується температура до +11, а також дощ на півдні та сході України.

На півдні вдень температура до +11 і дощ, на сході температура до +10 і також пройде дощ, в центрі до +10, на півночі до +11, на заході до +12. У Києві – сонячно, температура від +8 до +10.

У вівторок, 6 квітня, на заході буде мокрий сніг, а на півночі України – дощ. У центральних областях країни буде хмарно. Однак в інших регіонах – сонячно.

На півдні до +14, на сході до +13, у центрі до +12, на півночі до +10, на заході до +8. У Києві йтиме дощ, температура – від +10 до +12.

У середу, 7 квітня, на всій території України буде дощ, на заході також очікується мокрий сніг. Також опади триватимуть вночі.

На півдні до +16, на сході до +15, у центрі до +9, на півночі до +9, на заході до +6. У Києві буде дощ, а вночі додасться мокрий сніг, температура – від +7 до +9.

У четвер, 8 квітня, на заході, півночі та центрі України буде мокрий сніг, проте в інших областях очікується сонячна погода.

На півдні до +11, на сході до +11, у центрі до +8, на півночі до +8, на заході до +8. У Києві йтиме мокрий сніг, а вночі ще й дощ, температура – від +6 до +8.

У п’ятницю, 9 квітня, на всій території України буде прекрасна сонячна погода – опади не очікуються.

На півдні до +11, на сході до +11, у центрі до +8, на півночі до +8, на заході до +10. У Києві світитиме сонечко, температура – від +6 до +8.

Якою буде погода навесні 2021

Синоптики Леонід Горбань спрогнозував, що весна у 2021 році в Україні переважно буде прохолодною. Фахівець прогнозує, що морозів слід очікувати навіть у квітні.

За його словами, перші два місяці весни, березень і квітень, будуть доволі холодними. Синоптик очікує, що така погода триватиме до Великодня.