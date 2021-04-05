Як написати заяву на відпустку – інструкція

Крок 1. Дізнаємося кількість зароблених днів відпустки та терміни
Перед тим як писати заяву на відпустку, слід дізнатися кількість днів, які можна взяти. Для цього необхідно звернутися до відділу кадрів, де нададуть інформацію про кількість днів щорічної відпустки.
Крім того, фахівці уточнять терміни, коли працівник може дозволити собі взяти основну відпустку та чи достатньо у нього стажу для цього.
Крок 2. Домовляємося про кількість днів і дати з керівництвом
Згідно з нормами закону, після накопичення необхідного стажу працівник може брати відпустку у будь-який час.
Однак щоб уникнути проблем з керівництвом, краще завчасно домовитися про терміни, дати та дійти компромісу. Краще робити це заздалегідь, хоча б за місяць.
Крок 3. Шукаємо зразок заяви
Найчастіше зразки заяви на відпустку видають співробітники відділу кадрів, адже у кожної організації свої вимоги до документів.
В умовах віддаленої роботи приклад заяви співробітнику можуть надіслати поштою.
Крок 4. Яка інформація зазначається в заяві – інструкція
Попри те, що в різних організаціях вимоги до подібних документів можуть відрізнятися, існують обов’язкові елементи заяв.
Які інформаційні блоки зазначають у заяві:
- Шапка. У ній уточнюється, на чиє ім’я пишеться заява (посада, назва фірми і ПІБ керівника організації), а також інформація про співробітника (посада, відділ і ПІБ). Цей блок пишеться у правому верхньому кутку листа.
- Заголовок. Заява (прописується у центрі листа, трішки нижче першого блоку).
- Текст. Зазначається вид відпустки, тривалість і дати (Прошу надати мені щорічну основну відпустку тривалістю… – найчастіше формулюється так).
- Дата написання і підпис. Дата пишеться ліворуч, підпис – праворуч.
Крок 5. Вимоги до написання заяви на відпустку
Оскільки це офіційний документ, він пишеться на чистому аркуші формату А4. Водночас бажано використовувати синю ручку (чорний шрифт під час набору на комп’ютері).
Заяву потрібно написати чітко, без помилок, щоб співробітники відділу кадрів могли правильно оформити відпустку.
Крок 6. Підписуємо документ у керівника
Після написання заяви її слід віднести чи відправити на затвердження безпосередньому керівнику відділу, а також директору підприємства.
Вони також підписують документ.
Крок 7. Подання документа до відділу кадрів
Після всього цього заяву на відпустку передають до відділу кадрів, де її оформлюють і надають інформацію бухгалтерії щодо відпускних нарахувань. Відтак на рахунок працівника надходять кошти.