Як написати заяву на відпустку – інструкція

Кожен офіційно працевлаштований українець має право на щорічну основну відпустку. Щоб вона пройшла без проблем, її потрібно оформити. Цей процес слід розпочинати з правильного написання заяви.

Факти ICTV підготували інструкцію про те, як написати заяву на відпустку.

Згідно зі ст. 6 закону України Про відпустки, щорічна основна відпустка надається працівникам не менше ніж на 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який рахується з дня укладення трудового договору.

Працівник може взяти одразу всі дні або ж розбити їх на свій розсуд або відповідно до домовленостей з керівництвом.