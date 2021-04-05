На 6 квітня припадає чимало цікавих свят. Факти ICTV зібрали добірку найважливіших свят на 6 квітня, прикмети та застереження на цей день.
6 квітня – яке сьогодні свято
6 квітня святкують Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку, а також Всесвітній день настільного тенісу.
За календарем, віряни сьогодні вшановують пам’ять преподобного Захарія, ченця Печерського, а також мучеників Стефана і Петра Казанських.
Іменини 6 квітня
6 квітня день ангела відзначають: Артем, Петро, Степан, Захар та Яків.
Прикмети на 6 квітня
- Погода тепла – невдовзі знову будуть нічні морози;
- Якщо вночі тепло, то весна буде спекотною;
- Роса віщує гарний врожай влітку;
- На вулиці туман – найближчим часом погода покращиться.
Що не можна робити 6 квітня
- Вживати лайливі слова;
- Виходити з дому без потреби;
- Зловживати жирною та шкідливою їжею;
- Мислити негативно;
- Відмовляти у допомозі тим, хто цього потребує.
Церковні свята у квітні
Другий місяць весни передбачає чимало важливих дат, зокрема церковних. У квітні відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці, Вербну неділю, Чистий четвер тощо.
Дивіться детальний календар церковних свят на квітень 2021 у матеріалі Фактів ICTV.