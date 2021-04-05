На 6 квітня припадає чимало цікавих свят. Факти ICTV зібрали добірку найважливіших свят на 6 квітня, прикмети та застереження на цей день.

6 квітня – яке сьогодні свято

6 квітня святкують Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку, а також Всесвітній день настільного тенісу.

За календарем, віряни сьогодні вшановують пам’ять преподобного Захарія, ченця Печерського, а також мучеників Стефана і Петра Казанських.

Читайте Календар свят на квітень 2021 року

Іменини 6 квітня

6 квітня день ангела відзначають: Артем, Петро, Степан, Захар та Яків.

Прикмети на 6 квітня

Погода тепла – невдовзі знову будуть нічні морози;

Якщо вночі тепло, то весна буде спекотною;

Роса віщує гарний врожай влітку;

На вулиці туман – найближчим часом погода покращиться.

Що не можна робити 6 квітня

Вживати лайливі слова;

Виходити з дому без потреби;

Зловживати жирною та шкідливою їжею;

Мислити негативно;

Відмовляти у допомозі тим, хто цього потребує.

Церковні свята у квітні

Другий місяць весни передбачає чимало важливих дат, зокрема церковних. У квітні відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці, Вербну неділю, Чистий четвер тощо.

Дивіться детальний календар церковних свят на квітень 2021 у матеріалі Фактів ICTV.