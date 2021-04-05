Ігровий сервіс Steam проводить новий розпродаж на ігри британської компанії Frontier, відомої за космічним симулятором Elite Dangerous.

Знижки сягатимуть 80%, зокрема на ігри LostWinds та LostWinds2: Winter of the Melodias.

Читайте Cyberpunk 2077 встановлює рекорди на Steam у перший день запуску

Найпопулярніший симулятор Frontier – Elite Dangerous віддають із 75% знижкою, за 175 грн замість 702 грн.

Акції діятимуть до 8 квітня.

Також можна звернути увагу на такі пропозиції:

Набір Frontier 25th Anniversary Collection – знижка 70% (2 027 грн, замість 6 658 грн);

Jurassic World Evolution – 75% знижка (289 грн, замість 1 156 грн);

Jurassic World Evolution: Premium Edition – знижка 66% (1 235 грн, замість 3 625 грн);

Struggling – 50% знижки (114 грн, замість 229 грн);

Planet Coaster – 75% знижки (260 грн, замість 1 040 грн);

Planet Zoo – знижка 50% (414 грн, замість 830 грн).

Повний перелік знижкових пропозицій можна переглянути на сайті.

Ігрові новинки квітня 2021

Якщо ви любите відеоігри і слідкуєте за новинками, Факти ICTV підготували для вас матеріал, який розповість про топ-3 нові відеогри, які вийдуть у квітні 2021 року.

Джерело: Steam

Фото: Steam