Як загадати бажання на Благовіщення: поради астролога

Астрологи вважають 7 квітня найвдалішим днем для того, щоб загадувати бажання на Благовіщення. Саме в цей день з’являються найкращі ідеї для звершень, а всі потаємні бажання починають збуватися.

Факти ICTV бажають кращого для своїх читачів, тому підготували поради астролога щодо того, як загадати бажання на Благовіщення 2021 року.

Під час Благовіщення збувається все, що людина замислить, розповів астролог Влад Росс. За його словами, цей день ідеально підходить для того, щоб зареєструвати нове підприємство або оголосити про заручини.

Астролог радить загадати бажання у вечірній час доби – найкраще буде на заході, оскільки тоді відчуватиметься сильна енергетика церковного свята.

– Коли сонце заходитиме, потрібно спроектувати свої думки на майбутнє і написати на папері, чого ви хочете. Після цього бажано прочитати молитву або мантру і заховати записку з побажанням при вході біля порога, щоб бажане прийшло у ваше життя. Це побажання залиште там на цілий рік, – радить астролог.

Самотнім людям він порадив відправитися до церкви та поставити свічку. Стоячи в храмі, необхідно представити того, кого ви хочете бачити поряд з собою.

Благовіщення 2021

7 квітня православні та греко-католики відзначають Благовіщення – одне з найважливіших церковних свят у християнстві.

Напередодні свята Благовіщення 2021 обов’язково потрібно спекти булочки у формі пташок. За повір’ям, вони сповіщають про прихід теплої весни.