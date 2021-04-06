Помер британський актор Пол Ріттер, який зіграв Дятлова у серіалі Чорнобиль. У нього була пухлина мозку.

55-річний актор помер вдома минулої ночі, 5 квітня. Поряд із ним були дружина Поллі і сини Френк та Ной.

Пол Ріттер відомий здебільшого другорядними ролями в кіно, зокрема у фільмах Гаррі Поттер і Принц-напівкровка і Квант милосердя, а також серіалі Чорнобиль, де він зіграв роль Анатолія Дятлова.

Окрім того, Ріттер грав у театрі. А у 2009-му номінувався на премію Тоні за головну роль у виставі Нормандські завоювання.

Ріттер народився 5 березня 1966 року в Кенті (Велика Британія). Зніматися почав у середині 1990-х років.

Помер Яфет Котто – актор фільму Чужий

Американський актор Яфет Котто помер на 82-му році життя.

Котто був популярним актором й здобув собі славу роллю злочинця у фільмі Живи та дай померти, а також участю у стрічці Чужий.

Фото: НВО