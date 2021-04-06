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Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Пориви вітру та лавинна небезпека: в Україні оголосили штормове попередження

Державна служба України з надзвичайних ситуацій оголосила штормове попередження на території країни.

прогноз погоди_погода

Згідно з даними ДСНС 6 квітня вдень майже на всій території України очікуються сильні пориви вітру 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий).

Зокрема сильний вітер варто очікувати у центральних, східних, західних та південних областях. У північних областях будуть гарні погодні умови.

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Також в цей день у зв’язку зі снігопадами на високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Прогноз погоди в Україні на тиждень

Синоптики прогнозують цього тижня в Україні переважно сонячну погоду. Однак періодично на території країни буде дощ із мокрим снігом.

Детальний прогноз погоди на тиждень та яких опадів чекати на території України дивіться на сайті Факти ICTV.

Джерело: ДСНС

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