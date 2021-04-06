Благовіщення Пресвятої Богородиці щороку відзначають 7 квітня. Це одне з 12 найголовніших свят православної церкви, дата якого не змінюється.

7 квітня Архангел Гавриїл приніс чудову звістку Діві Марії про майбутнє народження Сина Божого – Ісуса Христа.

У народі Благовіщення завжди було жіночим святом-оберегом. Адже цього дня усі жінки зверталися з молитвами до Пресвятої Богородиці і просили щасливої ​​долі, вдалого заміжжя, благополуччя у родині, здоров’я дітям та рідним.

Прикмети на Благовіщення:

Якщо 7 квітня ще не прилетіли ластівки – то весна буде пізньою і холодною.

Якщо ж цього дня буде вітер, іній або туман – то рік буде урожайний.

Якщо на Благовіщення сонце сходить вранці на чистому небі, то весна буде рання, якщо увечері – пізня.

Гроза в день і вечір 7 квітня свідчить, що в цьому році буде дуже багато горіхів. А якщо йтиме протягом дня невеликий дощ – то осінь буде багата на урожай грибів.

Якщо на небі мало зірок – то і курі нестимуть мало яєць.

Людину, яка працює на Благовіщення, переслідуватимуть нещастя.

Якщо під час трапези впустити крихти або пролити краплі – то в будинку буде багато мух і бліх.

7 квітня не одягають новий одяг, тому що він може невдовзі порватися або зіпсуватись.

Якщо на Благовіщення людина буде здорова, сита, одягнена і з грошима, то протягом року у неї буде все добре.

Сни з 6 на 7 квітня пророкують майбутнє, але збудуться вони не скоро. Сновидіння, побачене вдень 7 квітня, виповнюється через 6 місяців.

Коли на Благовіщення, йдучи по воду, дівчина знайде квітку первоцвіту, цього літа вона вийде заміж.

Цього дня не можна віддавати щось з дому, інакше доля складеться так, що прийде бідність.

Рибалки вірили, що якщо на Благовіщення буде дощова погода, то весь рік буде хороший улов.

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Церковний календар

2 травня 2021 року православні християни відзначають найголовніше свято – Світле Христове Воскресіння.

Загалом у церковному календарі 12 дванадесятих свят, три з яких залежать від дати Великодня – Вхід Господній в Єрусалим, Вознесіння і Трійця.

Детальний церковний календар 2021 – дивіться на Фактах ICTV.