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Факти / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Благовіщення 2021: які прикмети на 7 квітня

Благовіщення Пресвятої Богородиці щороку відзначають 7 квітня. Це одне з 12 найголовніших свят православної церкви, дата якого не змінюється.

Церква весною

7 квітня Архангел Гавриїл приніс чудову звістку Діві Марії про майбутнє народження Сина Божого – Ісуса Христа.

У народі Благовіщення завжди було жіночим святом-оберегом. Адже цього дня усі жінки зверталися з молитвами до Пресвятої Богородиці і просили щасливої ​​долі, вдалого заміжжя, благополуччя у родині, здоров’я дітям та рідним.

Прикмети на Благовіщення:

  • Якщо 7 квітня ще не прилетіли ластівки – то весна буде пізньою і холодною.
  • Якщо ж цього дня буде вітер, іній або туман – то рік буде урожайний.
  • Якщо на Благовіщення сонце сходить вранці на чистому небі, то весна буде рання, якщо увечері – пізня.
  • Гроза в день і вечір 7 квітня свідчить, що в цьому році буде дуже багато горіхів. А якщо йтиме протягом дня невеликий дощ – то осінь буде багата на урожай грибів.
  • Якщо на небі мало зірок – то і курі нестимуть мало яєць.
  • Людину, яка працює на Благовіщення, переслідуватимуть нещастя.
  • Якщо під час трапези впустити крихти або пролити краплі – то в будинку буде багато мух і бліх.
  • 7 квітня не одягають новий одяг, тому що він може невдовзі порватися або зіпсуватись.
  • Якщо на Благовіщення людина буде здорова, сита, одягнена і з грошима, то протягом року у неї буде все добре.
  • Сни з 6 на 7 квітня пророкують майбутнє, але збудуться вони не скоро. Сновидіння, побачене вдень 7 квітня, виповнюється через 6 місяців.
  • Коли на Благовіщення, йдучи по воду, дівчина знайде квітку первоцвіту, цього літа вона вийде заміж.
  • Цього дня не можна віддавати щось з дому, інакше доля складеться так, що прийде бідність.
  • Рибалки вірили, що якщо на Благовіщення буде дощова погода, то весь рік буде хороший улов.
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Церковний календар

2 травня 2021 року православні християни відзначають найголовніше свято – Світле Христове Воскресіння.

Загалом у церковному календарі 12 дванадесятих свят, три з яких залежать від дати Великодня – Вхід Господній в Єрусалим, Вознесіння і Трійця.

Детальний церковний календар 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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