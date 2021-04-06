У північних областях, а місцями у західних та центральних, на Благовіщення, 7 квітня, очікується низька температура повітря і мокрий сніг. Водночас на Сході України буде +18.

Такий прогноз на Благовіщення озвучила синоптик Наталя Діденко.

– 7 квітня на території України співіснуватимуть синоптичні процеси, пов’язані із затоком повітряної маси арктичного походження та вологого південного циклону, – так вона пояснила синоптичну ситуацію.

За її словами, завтра у північних, західних та центральних регіонах до +1 +5 градусів.

А у східних та південних регіонах температура повітря сягатиме впродовж дня +14 +18 градусів.

– Тепліше повітря провокуватиме переважно дощову погоду. Дощі через діяльність активного циклону очікуються на Сході, Півдні та в багатьох центральних областях, – розповіла Діденко.

Окрім того, взаємодія північних та південних атмосферних процесів зумовить посилення вітру, додала синоптик.

У Києві на Благовіщення, за прогнозами Діденко, очікується похолодання до +3 +5, а дощ перетворюватиметься на мокрий сніг.

Потепління та ясну погоду синоптик прогнозує у вихідні, 10-11 квітня.

Погода на Великдень 2021

Народний синоптик Леонід Горбань прогнозує, що на Великдень цього року буде холодно, як і весь травень.

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Джерело: Наталя Діденко