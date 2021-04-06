Погода на 6 квітня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода 6 квітня в Україні буде безхмарною і сонячною, у деяких областях варто очікувати мокрий сніг.

Вітер переважно північно-західний, його швидкість досягне 7-12 м/с.

Детальніше про погоду в Україні 6 квітня – у матеріалі Фактів ICTV.

На Сході сонячно і тепло: денна температура становитиме до 12°, вночі до 0°.

На Заході в усіх областях пройдуть опади з мокрим снігом: денна температура до 7°, вночі до -1°.

На Півдні традиційно найтепліше: синоптики прогнозують, що вдень термометри покажуть до 13°, вночі до 3°.

На Півночі також сонячно: вдень подекуди до 11°, вночі подекуди до 1°.

У Центрі без опадів, весь день буде сонячним: вночі до 3°, вдень до 12°.

У Києві синоптики прогнозують до 12° вдень, ввечері стовпчик термометра знизиться до 3°.

Погода в Україні у квітні 2021

У 2021 році погода в Україні у квітні буде помірно весняною.

Теплі дні чергуватимуться з прохолодними, коли температура повітря становитиме максимум +6.

3-5 квітня синоптики прогнозують зниження температури та опади.