У Великій Британії призупинили випробування вакцини AstraZeneca на дітях

У Великій Британії призупинили випробування вакцини AstraZeneca від коронавірусу на дітях і підлітках.

Відповідне дослідження проводили науковці Оксфорду.

Журналістам представник університету пояснив, що жодних проблем під час вакцинації дітей не виникало.

Однак існує потенційний ризик підтвердження того, що препарат провокує підвищене згортання крові у пацієнтів.

Випробування вакцини AstraZeneca на дітях та підлітках в Оксфордському університеті продовжать лише після офіційного спростування зв’язку препарату і виникнення тромбозу в організмі людини, яка його отримала.

Вакцинація дітей у Великій Британії

Тестова вакцинація підлітків і дітей у Великій Британії розпочалася в середині лютого.

До випробування було залучено понад 200 неповнолітніх британців віком від 6 до 17 років.

Дослідження провідних педіатрів проходило під керівництвом Оксфордського університету.

Джерело: Wall Street Journal