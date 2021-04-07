У Великій Британії призупинили випробування вакцини AstraZeneca на дітях

У Великій Британії призупинили випробування вакцини AstraZeneca від коронавірусу на дітях і підлітках.
Відповідне дослідження проводили науковці Оксфорду.
Журналістам представник університету пояснив, що жодних проблем під час вакцинації дітей не виникало.
Однак існує потенційний ризик підтвердження того, що препарат провокує підвищене згортання крові у пацієнтів.
Випробування вакцини AstraZeneca на дітях та підлітках в Оксфордському університеті продовжать лише після офіційного спростування зв’язку препарату і виникнення тромбозу в організмі людини, яка його отримала.
Вакцинація дітей у Великій Британії
Тестова вакцинація підлітків і дітей у Великій Британії розпочалася в середині лютого.
До випробування було залучено понад 200 неповнолітніх британців віком від 6 до 17 років.
Дослідження провідних педіатрів проходило під керівництвом Оксфордського університету.
Джерело: Wall Street Journal