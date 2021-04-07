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Факти / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

У Великій Британії призупинили випробування вакцини AstraZeneca на дітях

У Великій Британії призупинили випробування вакцини AstraZeneca від коронавірусу на дітях і підлітках.

У Великій Британії призупинили випробування вакцини AstraZeneca на дітях

Відповідне дослідження проводили науковці Оксфорду.

Журналістам представник університету пояснив, що жодних проблем під час вакцинації дітей не виникало.

Однак існує потенційний ризик підтвердження того, що препарат провокує підвищене згортання крові у пацієнтів.

Випробування вакцини AstraZeneca на дітях та підлітках в Оксфордському університеті продовжать лише після офіційного спростування зв’язку препарату і виникнення тромбозу в організмі людини, яка його отримала.

Вакцинація дітей у Великій Британії

Тестова вакцинація підлітків і дітей у Великій Британії розпочалася в середині лютого.

До випробування було залучено понад 200 неповнолітніх британців віком від 6 до 17 років.

Дослідження провідних педіатрів проходило під керівництвом Оксфордського університету.

Джерело: Wall Street Journal

Фото: Depositphotos

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