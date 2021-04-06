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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Від Covid-19 в Україні вакцинуватимуть раз на рік – прогноз Радуцького

Україні необхідно звикати до нової реальності, що вакцинуватися від коронавірусу доведеться раз на рік, як, наприклад, від грипу.

вакцинація

Таку думку висловив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

За його словами, поки не буде провакциновано 80% населення земної кулі, пандемія не закінчиться, адже вірус мутує.

– У нас нова реальність не тільки з локдаунами, у нас нова реальність і з вакцинацією. Ми вже звикли, що раз у році потрібно вакцинуватися від грипу, і мій прогноз, що раз у році тепер потрібно буде вакцинуватися від Covid, – вважає нардеп.

Більш того, Радуцький переконаний, що з урахуванням постійних мутацій вакцину від коронавірусу щорічно доведеться адаптувати, як це відбувається і з сироватками від грипу.

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У МОЗ планують найближчим часом оголосити про закупівлю ще 10 млн доз вакцини від коронавірусу, які постачатимуться протягом 2021 року.

На сьогодні Україна законтрактувала 22 млн доз вакцини від Covid-19, зокрема 14 млн за контрактом на закупівлю та 8 млн – у межах механізму COVAX.

Джерело: РБК-Україна

Фото: Getty Images

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