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Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Вихідні у квітні 2021: скільки днів відпочиватимуть українці

У квітні 2021 року українці зустрічатимуть одразу декілька святкових дат, проте додаткові вихідні за них не передбачаються.

Вихідні у квітні 2021: скільки днів відпочиватимуть українці

У другому місяці весни буде 22 робочі дні. Однак відпочивати у квітні українці будуть вісім днів.

Серед них чотири суботи та чотири неділі. Загалом вихідні дні будуть 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 та 25 квітня.

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У другий місяць весни також буде багатоденний Великий піст, Благовіщення Пресвятої Богородиці, Вербна неділя, а також Страсний тиждень, який традиційно передує Великодню.

Вихідні у квітні 2021: скільки днів відпочиватимуть українці

Державні свята 2021

Календар державних свят на 2021 рік налічує багато офіційних святкових дат. Всього у 2021 році українці працюватимуть 250 днів, а відпочиватимуть – 115 календарних днів.

Серед важливих дат будуть також особливі християнські свята – наприклад, Страсний тиждень, Великдень, Трійця та інші дати, проте не за всі з них передбачаються додаткові вихідні.

В Україні будуть неробочі дні на честь декількох свят, серед яких Великдень, Трійця, День Конституції, День незалежності, День захисника України та інші особливі дати.

Фото: Pexels

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