7 квітня святкують Всесвітній день здоров’я. Свято відзначається щорічно в день створення у 1948 році Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Віруючі сьогодні відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Назва свята передає головний сенс пов’язаної з ним події: Діва Марія дізналася благу звістку про зачаття Христа.

Іменини 7 квітня

7 квітня іменини відзначають: Марія, Йосип, Сава, Василь, Гаврило, Устим, Феодосій, Пелагея.

Прикмети на 7 квітня

Якщо сьогодні в небі не видно ластівок, то весна буде холодною.

Якщо яскраве сонце світить вранці, то весна буде ранньою.

Сніг на полях – не буде врожаю.

Дощ – до великого врожаю жита і грибів.

Як Благовіщення проведеш, так весь рік і проживеш.

Яке Благовіщення, такий і Великдень.

Що не можна робити 7 квітня

Сьогодні релігійне свято, тому працювати заборонено.

Не сваріться, інакше негатив пошириться на весь рік.

Кадендар свят на квітень

У повному календарі свят на квітень 2021 зібрані цікаві дати і професійні свята.

У другому місяці весни вітають геологів, веб-майстрів, секретарів і психологів.

Міжнародний день секретаря припадає на 21 квітня, а Всеукраїнський день психолога – на 23 квітня.