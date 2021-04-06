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Факти / Lifestyle
Віталій Плахотний |

Яке свято 7 квітня

7 квітня святкують Всесвітній день здоров’я. Свято відзначається щорічно в день створення у 1948 році Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Яке свято 7 квітня

Віруючі сьогодні відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Назва свята передає головний сенс пов’язаної з ним події: Діва Марія дізналася благу звістку про зачаття Христа.

Іменини 7 квітня

7 квітня іменини відзначають: Марія, Йосип, Сава, Василь, Гаврило, Устим, Феодосій, Пелагея.

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Благовіщення 2021: історія, традиції, прикмети й заборони свята

Прикмети на 7 квітня

  • Якщо сьогодні в небі не видно ластівок, то весна буде холодною.
  • Якщо яскраве сонце світить вранці, то весна буде ранньою.
  • Сніг на полях – не буде врожаю.
  • Дощ – до великого врожаю жита і грибів.
  • Як Благовіщення проведеш, так весь рік і проживеш.
  • Яке Благовіщення, такий і Великдень.

Що не можна робити 7 квітня 

  • Сьогодні релігійне свято, тому працювати заборонено.
  • Не сваріться, інакше негатив пошириться на весь рік.

Кадендар свят на квітень

У повному календарі свят на квітень 2021 зібрані цікаві дати і професійні свята.

У другому місяці весни вітають геологів, веб-майстрів, секретарів і психологів.

Міжнародний день секретаря припадає на 21 квітня, а Всеукраїнський день психолога – на 23 квітня.

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