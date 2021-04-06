7 квітня святкують Всесвітній день здоров’я. Свято відзначається щорічно в день створення у 1948 році Всесвітньої організації охорони здоров’я.
Віруючі сьогодні відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці.
Назва свята передає головний сенс пов’язаної з ним події: Діва Марія дізналася благу звістку про зачаття Христа.
Іменини 7 квітня
7 квітня іменини відзначають: Марія, Йосип, Сава, Василь, Гаврило, Устим, Феодосій, Пелагея.
Прикмети на 7 квітня
- Якщо сьогодні в небі не видно ластівок, то весна буде холодною.
- Якщо яскраве сонце світить вранці, то весна буде ранньою.
- Сніг на полях – не буде врожаю.
- Дощ – до великого врожаю жита і грибів.
- Як Благовіщення проведеш, так весь рік і проживеш.
- Яке Благовіщення, такий і Великдень.
Що не можна робити 7 квітня
- Сьогодні релігійне свято, тому працювати заборонено.
- Не сваріться, інакше негатив пошириться на весь рік.
Кадендар свят на квітень
У повному календарі свят на квітень 2021 зібрані цікаві дати і професійні свята.
У другому місяці весни вітають геологів, веб-майстрів, секретарів і психологів.
Міжнародний день секретаря припадає на 21 квітня, а Всеукраїнський день психолога – на 23 квітня.