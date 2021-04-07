Куди поїхати на травневі свята 2021 – найкращі країни для відпочинку

Пандемія – не вирок для відпочинку за кордоном, головне – це обережність та дотримання обмежень. Факти ICTV дізнались, куди рекомендують подорожувати туроператори на травневі свята, і готові розповісти вам.

Найпопулярніші відкриті для українців країни – Туреччина, Єгипет, Грузія, Вірменія, Узбекистан, Домінікана та Мексика, розповіли нам у турагенції Каліпсо Україна.

Турагенція Феєрія Мандрів також рекомендувала Туреччину, Єгипет, Домінікану та Вірменію.

Традиційно у топі Туреччина та Єгипет, адже вони пропонують відпочинок на будь-який смак і гаманець.

Єгипет

Єгипет є королем травневого відпочинку, адже саме в цей час там по-літньому тепло, синоптики прогнозують до +30° цього місяця.

Найзатребуваніші курорти, як і завжди – теплий Шарм-ель-Шейх, спокійна Хургада та король дайвінгу Марса-Алам.

Найбільшою популярністю серед них користується саме Шарм-ель-Шейх, найдешевші тури тут стартують із $350 за особу, за ці гроші пропонують три доби проживання у тризірковому готелі, а за ціну від $450 можна розмістись у чотиризірковому готелі з ол-інклюзив.

Розваги у цю пору року можна обрати для кожного, адже погода підходить як для пляжного відпочинку, на який туроператори передбачають вільний час, так і для оглядових екскурсій старим Шарм-ель-Шейхом та іншими туристичними перлинами, наприклад, монастирем Святої Катерини.

Квитки на усі екскурсії, передбачені вашим туром, закладені у загальну вартість, а якщо ви хочете потрапити до пам’ятки, яка не входить у програму – це можливо за додаткову плату, уточніть вартість у туроператора.

Умови в’їзду:

негативний ПЛР-тест, зроблений за 48-96 годин до вильоту та перекладений англійською;

віза туристам з України не потрібна;

тест не входить у вартість туру;

у вартість входить медичне страхування;

переліт з Києва не входить у вартість.

Туреччина

Цьогоріч країна заявила велику кількість чартерних рейсів та нових напрямків. Дуже популярними курортом на травневі свята в Туреччині є Каппадокія, адже він поєднує туристичні локації та чудові пляжі.

Ціна за подорож до теплої казки для однієї людини стартує від $470 за чотири дні та три ночі, які ви житимете у тризірковому готелі з харчуванням, та переліт з Києва.

У Каппадокії обов’язково подивіться на печерні церкви та долину повітряних куль, а краще спробуйте політати самі, щоправда, за це доведеться доплатити – залежно від кількості людей у групі та часу, ціна стартує від $200.

За інші екскурсії, передбачені туром, додатково платити не потрібно.

Умови в’їзду:

негативний ПЛР-тест, зроблений за 48-96 годин до вильоту та перекладений англійською;

віза туристам з України не потрібна;

тест не входить у вартість туру;

у вартість входить медичне страхування.

Вірменія

Вірменія є дещо демократичнішою. Спершу потрібно визначитись із розміщенням у готелі, адже в цьому випадку воно сильно впливає на ціну путівки.

Під час цього туру можна відвідати старовинні скельні монастирі та випити вина з унікальних сортів винограду.

Відпочинок на п’ять днів із розміщенням у тризірковому готелі зі сніданком та повним харчуванням коштуватиме від $298 для однієї особи, але погода буде більше схожою на українську – від +18° до +19°.

Умови в’їзду:

негативний ПЛР-тест, зроблений за 48-96 годин до вильоту та перекладений англійською;

віза туристам з України не потрібна;

тест та медичне страхування не входить у вартість туру;

переліт з Києва також не входить у вартість.

Грузія

Це також дуже популярний та демократичний курорт, тут за $375 за особу можна відпочивати увесь тиждень та відвідати 5 різних міст: Тбілісі, Мцхету, Кахетію, Телаві та Батумі. Житимуть туристи у тризірковому готелі зі сніданком у Тбілісі.

Погода на початку травня буде теплою, але не спекотною, температура становитиме від +20° до +21°, що ідеально підходить для здіймання на гору Гомборі.

Умови в’їзду:

ПЛР-тест із собою везти не потрібно, його треба зробити у самій Грузії, через 3 дні після прибуття;

віза туристам з України не потрібна;

тест не входить у вартість туру;

вартість перельоту з Києва не входить у вартість туру.

Узбекистан

Якщо вас приваблює Азія, відвідайте Узбекистан, тим паче погода сприятиме прогулянкам та довгим пішим маршрутам. Температура повітря становитиме близько 24°, а ціна за п’ятиденний тур для однієї людини стартує від $600.

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За ці гроші турагенція обіцяє розміщення у модному бутик-готелі та харчування.

Варто зазначити, що у турах економ-класу переміщення між містами здійснюватиметься залізницею, вартість квитків також входить у вартість туру.

Умови в’їзду:

негативний ПЛР-тест, зроблений за 48-96 годин до вильоту та перекладений англійською;

віза туристам з України не потрібна;

тест не входить у вартість туру;

переліт з Києва та медичне страхування не входять у вартість.

Домінікана

Новим напрямком для українських туристів є Домінікана. Карантинні обмеження тут значно лояльніші. Але й тури в цю країну пропонують щонайменше на 10 діб, тож ціна для однієї особи становитиме $1 600 і більше.

До неї входить переліт, проживання у чотиризірковому готелі, харчування ол-інклюзив, а також екскурсії Саоною, мангровими лісами та інші (залежить від обраної вами путівки).

Умови в’їзду:

негативний ПЛР-тест не потрібен;

віза туристам з України не потрібна;

у вартість входить медичне страхування;

тест не входить у вартість туру;

переліт з Києва входить у вартість.

Мексика

Ще одним варіантом довготривалого відпочинку є Мексика. Найдешевші тури для однієї людини коштуватимуть від $1 600 за 10 днів, до них також входить проживання у чотиризіркових готелях з харчуванням, переліт з Києва, а також усі оглядові екскурсії в Мехіко, Оахаці та всіх інших містах, що входять в тур.

Умови в’їзду:

негативний ПЛР-тест не потрібен;

потрібна віза, оформленням доведеться зайнятись самотужки;

тест не входить у вартість туру.

Віза є безкоштовною для туристів, але документи потрібно подавати за три тижні до подорожі.

Повернення до України

Для того, щоб потрапити до України, обов’язково потрібно мати з собою негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не раніше, ніж за 72 години до прибуття, або пройти двотижневу самоізоляцію з додатком Дія.

Таке рішення ухвалив Кабмін на позачерговому засіданні 22 березня.

Водночас в уряді зазначили, що самоізоляція не потрібна дітям до 12 років.