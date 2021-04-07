Це свято є третім за значенням після Великодня і Різдва Христового.

Благовіщення означає блага або добра звістка. У цей день Діві Марії явився архангел Гавриїл і сповістив про прийдешнє народження Ісуса Христа.

Сьогодні прийнято вітати один одного і говорити добрі слова.

Факти ICTV підготували для вас 10 найкращих привітань рідним і близьким.

***

У Благовіщення поспішаю я,

Всіх привітати православних!

Всім бажаю я здоров’я

І справ праведних і славних!

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Нині Благовіщення

Всіх гріхів відпущення!

З святом всіх вітаємо

Й ми вас закликаємо

Богу поклоніться,

Жарко помоліться.

***

З Благовіщенням вітаю.

Миру вам в душі бажаю,

Адже в цей день Гавриїл

Марії Діві сповістив,

Що буде син її від Бога,

Й така її тепер дорога.

***

Радісних звісток,

Миру й добра

В свято чудове

Зичу вам я.

Міцного здоров’я,

Сонця й весни,

Любові, надії,

Віри й краси.

***

Бажаю в Благовіщення любові,

Щоб мрії легко збулися твої,

У молитвах частіше Бога згадуй –

І він тебе почує, так і знай.

Нехай прославлять добрі справи,

І з вуст злітають теплі слова,

Нехай плани виконуються твої,

Надії і везіння, любові!

***

Благовіщення прийшло,

Радість людям принесло.

Нехай же пощастить і вам!

По вчинках і справах.

Нехай за все Господь віддячить,

І удачі море дасть,

Нехай любов і щастя буде,

Щоб раділи люди.

***

Благовіщення – свято в квітні буває.

І кожен християнин про нього багато знає.

Архангел Гавриїл прийшов повідомити:

Марія Сина Божого родить.

Бажаємо Вам закони християнства дотримуватися.

І тільки так один до одного надходити.

Згодом мине Вас негода.

Нагородою буде спільне всім щастя.

***

З Благовіщенням вітаю!

Всього світлого і доброго бажаю!

Миру в домі, віри святої

І любові самовідданої великої!

Благовіщення прийшло,

Нам посмішки принесло.

З цим теплим вітерцем

Нехай прийде удача в будинок.

Нехай мрії здійснить,

І здоров’ям нагородить.

Ми бажаємо вам добра,

Щоб любов завжди цвіла.

***

Благовіщення поряд,

У цей день сумувати не треба,

Він несе нам звістку благу,

А тобі, дружина, таку:

Будеш ти завжди красивою,

Наймилішою і щасливою,

Все вийде, ти знай,

Ніколи не сумуй!

***

Благовіщення святкувати кличе,

Це свято, що любов несе,

Наповнює радістю серця

Він в ім’я Син і Отця.

Вітаю я тебе, синку,

Щоб всього добитися в житті зміг

Я хочу сьогодні побажати –

І орієнтири не втрачати!

Церковний календар

2 травня 2021 року православні християни відзначають найголовніше свято – Світле Христове Воскресіння.

Загалом у церковному календарі 12 дванадесятих свят, три з яких залежать від дати Великодня – Вхід Господній в Єрусалим, Вознесіння і Трійця.

Детальний церковний календар 2021 – дивіться на Фактах ICTV.