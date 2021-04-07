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Факти / Lifestyle
Юлія Клєцова |

Привітання з Благовіщенням 2021

Це свято є третім за значенням після Великодня і Різдва Христового.

Привітання з Благовіщенням 2021

Благовіщення означає блага або добра звістка. У цей день Діві Марії явився архангел Гавриїл і сповістив про прийдешнє народження Ісуса Христа.

Сьогодні прийнято вітати один одного і говорити добрі слова.

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Благовіщення 2021: історія, традиції, прикмети й заборони свята

Факти ICTV підготували для вас 10 найкращих привітань рідним і близьким.

***

У Благовіщення поспішаю я,
Всіх привітати православних!
Всім бажаю я здоров’я
І справ праведних і славних!

***

Нині Благовіщення
Всіх гріхів відпущення!
З святом всіх вітаємо
Й ми вас закликаємо
Богу поклоніться,
Жарко помоліться.

***

З Благовіщенням вітаю.
Миру вам в душі бажаю,
Адже в цей день Гавриїл
Марії Діві сповістив,
Що буде син її від Бога,
Й така її тепер дорога.

***

Радісних звісток,
Миру й добра
В свято чудове
Зичу вам я.
Міцного здоров’я,
Сонця й весни,
Любові, надії,
Віри й краси.

***

Бажаю в Благовіщення любові,

Щоб мрії легко збулися твої,
У молитвах частіше Бога згадуй –
І він тебе почує, так і знай.

Нехай прославлять добрі справи,

І з вуст злітають теплі слова,
Нехай плани виконуються твої,
Надії і везіння, любові!

***

Благовіщення прийшло,
Радість людям принесло.
Нехай же пощастить і вам!
По вчинках і справах.

Нехай за все Господь віддячить,
І удачі море дасть,
Нехай любов і щастя буде,
Щоб раділи люди.

***

Благовіщення – свято в квітні буває.
І кожен християнин про нього багато знає.
Архангел Гавриїл прийшов повідомити:
Марія Сина Божого родить.
Бажаємо Вам закони християнства дотримуватися.
І тільки так один до одного надходити.
Згодом мине Вас негода.
Нагородою буде спільне всім щастя.

***

З Благовіщенням вітаю!
Всього світлого і доброго бажаю!
Миру в домі, віри святої
І любові самовідданої великої!

Благовіщення прийшло,
Нам посмішки принесло.
З цим теплим вітерцем
Нехай прийде удача в будинок.

Нехай мрії здійснить,
І здоров’ям нагородить.
Ми бажаємо вам добра,
Щоб любов завжди цвіла.

***

Благовіщення поряд,
У цей день сумувати не треба,
Він несе нам звістку благу,
А тобі, дружина, таку:

Будеш ти завжди красивою,
Наймилішою і щасливою,
Все вийде, ти знай,
Ніколи не сумуй!

***

Благовіщення святкувати кличе,
Це свято, що любов несе,
Наповнює радістю серця
Він в ім’я Син і Отця.

Вітаю я тебе, синку,
Щоб всього добитися в житті зміг
Я хочу сьогодні побажати –
І орієнтири не втрачати!

Церковний календар

2 травня 2021 року православні християни відзначають найголовніше свято – Світле Христове Воскресіння.

Загалом у церковному календарі 12 дванадесятих свят, три з яких залежать від дати Великодня – Вхід Господній в Єрусалим, Вознесіння і Трійця.

Детальний церковний календар 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

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