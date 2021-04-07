PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Привітання з Благовіщенням 2021 в картинках

Щороку 7 квітня православні християни святкують Благовіщення Пресвятої Богородиці. Це є третім за значенням святом після Різдва Христового та Великодня.

Привітання з Благовіщенням 2021 в картинках

У цей день архангел Гавриїл приніс Діві Марії добру звістку. Він повідомив, що вона стане матір’ю Сина Божого.

Сьогодні прийнято вітати один одного, говорити добрі слова та бажати усього найкращого.

Факти ICTV створили для вас найкращі листівки і картинки з привітаннями з Благовіщенням.

Читайте
Благовіщення та Батьківська субота: церковний календар на квітень 2021

Благовіщення 2021 – привітання в картинках

Благовіщення 2021 – привітання в картинках

Благовіщення 2021 – привітання в картинках

Благовіщення 2021 – привітання в картинках

Благовіщення 2021 – привітання в картинках

Церковний календар 2021

Мільйони українців шанують православні традиції та відзначають важливі дати в колі родини.

Повний календар церковних свят на квітень 2021 року читайте на Фактах ICTV.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка