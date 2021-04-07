Благовіщення 2021 – привітання в картинках

Щороку 7 квітня православні християни святкують Благовіщення Пресвятої Богородиці. Це є третім за значенням святом після Різдва Христового та Великодня.

У цей день архангел Гавриїл приніс Діві Марії добру звістку. Він повідомив, що вона стане матір’ю Сина Божого.

Сьогодні прийнято вітати один одного, говорити добрі слова та бажати усього найкращого.

Факти ICTV створили для вас найкращі листівки і картинки з привітаннями з Благовіщенням.

Церковний календар 2021

Мільйони українців шанують православні традиції та відзначають важливі дати в колі родини.

Повний календар церковних свят на квітень 2021 року читайте на Фактах ICTV.