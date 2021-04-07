7 квітня всі православні християни святкують Благовіщення Пресвятої Богородиці – одне із 12 великих церковних свят.
Благовіщення означає блага або добра звістка. У цей день Діві Марії явився архангел Гавриїл і сповістив про прийдешнє народження Ісуса Христа.
До цього свята віряни прикрашають свої будинки білими ліліями та йдуть до церкви.
Факти ICTV зібрали для вас найкращі СМС-привітання з Благовіщенням. Якщо ви у цей день не зможете піти до церкви, то привітати своїх рідних можна буде, надіславши їм коротке повідомлення.
Радісних звісток,
Миру й добра
В свято чудове
Зичу вам я.
Міцного здоров’я,
Сонця й весни,
Любові, надії,
Віри й краси.
***
Свято Благовіщення вже прийшло до нас,
Вас вітаю, друзі, в цей святковий час!
Вість блага з’явилася в цей знаменний день,
А за ним настане згодом Великдень!
***
В Благовіщення бажаю
Всім я щастя і добра,
Богородицю прославим
За народження Христа.
***
В Благовіщення бажаю всією душею,
Щоб чекав тебе скрізь успіх великий!
Ти тільки частіше Господу молись,
Щоб всі мрії заповітні збулись!
***
Навкруги лиш чути дзвін,
Всіх вітає з святом він.
Благовіщення прийшло –
Хай пропаде всюди зло!
***
Всім сьогодні я на світі
Хочу побажати,
Сподіватись лиш на краще,
Й віру зберігати.
Благовіщення сьогодні
Непросте це свято,
Будьте також ви здорові
І живіть багато!
***
Нині Благовіщення
Радісне, віще!
Ми вас вітаємо
Ми вас закликаємо —
Богу поклоніться,
Жарко помоліться.
За Благе Слово
За Ласку Христову!
Прикмети на Благовіщення
Здавна наші предки Благовіщення вважали жіночим святом-оберегом. Тому й досі у цей день під час богослужіння жінки просять у Пресвятої Богородиці щасливої долі, вдалого заміжжя, благополуччя у родині, здоров’я дітям та рідним.
Також 7 квітня наші предки завжди стежили за погодою. Вони вважали, якщо у цей день ще не прилетіли ластівки, то весна буде пізньою і холодною.
Більше прикмет на Благовіщення 2021 можна переглянути у нашому матеріалі.