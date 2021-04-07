Погода 7 квітня в Україні буде сніжною й дощовою. Вітер удень буде північно-західним, уночі – південно-західним, його швидкість сягатиме 7-12 м/с.

На Сході дощитиме впродовж всієї доби. Удень буде до +15°, уночі – до +5°.

На Заході синоптики прогнозують мокрий сніг. Найтепліший день буде у Волинській області – +7°. У цьому ж регіоні та сусідній Рівненській області буде найхолодніше вночі – до -3°.

На Півдні йтиме дощ. Удень стовпчики термометрів покажуть до +15°, уночі – до +8°.

На Півночі 7 квітня очікуються дощі з мокрим снігом. Денна температура становитиме до +7°, нічна – +4°.

У Центрі, за прогнозом Укргідрометцентру, також будуть опади. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +11°, уночі – до +4°.

Дощі з мокрим снігом 7 квітня йтимуть і в Києві. Удень слід розраховувати на +4°, уночі – на +2°.

Погода в Україні на тиждень

До кінця робочого тижня, 9 квітня, на зміну дощам та снігам прийде сонце. Лише в Криму можливий невеликий дощ.

Температура повітря становитиме до +11°.

Детальніше про погоду в Україні на тиждень читайте в матеріалі Фактів ICTV.