Погода 7 квітня в Україні буде сніжною й дощовою. Вітер удень буде північно-західним, уночі – південно-західним, його швидкість сягатиме 7-12 м/с.
На Сході дощитиме впродовж всієї доби. Удень буде до +15°, уночі – до +5°.
На Заході синоптики прогнозують мокрий сніг. Найтепліший день буде у Волинській області – +7°. У цьому ж регіоні та сусідній Рівненській області буде найхолодніше вночі – до -3°.
На Півдні йтиме дощ. Удень стовпчики термометрів покажуть до +15°, уночі – до +8°.
На Півночі 7 квітня очікуються дощі з мокрим снігом. Денна температура становитиме до +7°, нічна – +4°.
У Центрі, за прогнозом Укргідрометцентру, також будуть опади. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +11°, уночі – до +4°.
Дощі з мокрим снігом 7 квітня йтимуть і в Києві. Удень слід розраховувати на +4°, уночі – на +2°.
Погода в Україні на тиждень
До кінця робочого тижня, 9 квітня, на зміну дощам та снігам прийде сонце. Лише в Криму можливий невеликий дощ.
Температура повітря становитиме до +11°.
Детальніше про погоду в Україні на тиждень читайте в матеріалі Фактів ICTV.