SpaceX запустила ракету-носій з новою групою супутників Starlink

Компанія SpaceX запустила на орбіту важку ракету-носій Falcon 9 із супутниками компанії Starlink.

На борту ракети містилося 60 мікросупутників Starlink. Про це повідомили у Twitter компанії.

Старт із космодрому на мисі Канаверал, що у штаті Флорида, відбувся о 12.34 за часом Східного узбережжя США, а точніше о 19.34 за київським часом.

Watch Falcon 9 launch 60 Starlink satellites to orbit → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/VynQjPcYI8 — SpaceX (@SpaceX) April 7, 2021

Попередній запуск Falcon 9 відбувся всередині березня. Тоді на орбіту запустили також 60 супутників Starlink.

Перша щабель ракети-носія раніше використовувалася під час п’яти запусків. Співробітники SpaceX планують знову повернути цей елемент Falcon 9 на Землю. Тому очікується, що після старту щабель в автоматичному режимі плавно опуститься на плавучу платформу Of Course I Still Love You (Звичайно, я все ще люблю тебе) в Атлантичному океані. Ця технологія дозволяє компанії здешевлювати вартість чергових запусків носіїв.

Приблизно за одну годину чотири хвилини після запуску ракета повинна вивести всі супутники на орбіту.

Мережа Starlink призначена для забезпечення доступу до інтернету завдяки розгортанню на навколоземній орбіті великої кількості малих апаратів масою до 500 кг. За оцінкою SpaceX, запуск в цілому 11 тис. супутників та введення їх в експлуатацію обійдуться в $10 млрд.

Перші 60 апаратів Starlink вивели у космос ще у травні 2019 року.

На початку квітня на фермі у штаті Вашингтон виявили один із уламків Falcon 9. Фермер, який його виявив сказав, що уламок був розміром з боксерську грушу і в результаті падіння він залишив слід на землі.

Пізніше в SpaceX підтвердили, що знахідка – частина ракети, яку запустила компанія.

Джерело: SpaceX