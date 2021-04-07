День ангела Алли: привітання в листівках

8 квітня відзначають день ангела Алли. З арабської ім’я означає богиня, з грецької – інша, а з готської – майстриня на всі руки.

Аллочка дуже енергійна та працьовита панянка. Усі цілі, які вона ставить перед собою, завжди здійснює.

Іменинниця завжди впевнена у собі та своїх силах. Любить командувати й давати вказівки.

Алуся дуже смачно готує. Тож з легкістю може обрати професію кулінара або кухаря. Окрім того, вона може стати продавцем, косметологом чи музикантом.

Жінка робить багато добрих справ для близьких та рідних людей. Вона не чекає подяки та не шукає вигоди для себе. Багато працює, бажаючи досягти незалежності як матеріальної, так і особистої.

Факти ICTV підготували найкращі листівки з днем ангела Алли.

Читайте Календар свят на квітень 2021 року

Церковний календар

На 2 травня припадає найголовніше свято для православних християн – Світле Христове Воскресіння.

Загалом у церковному календарі є дев’ять дванадесятих неперехідних і сім великих свят, присвячених подіям із життя Ісуса Христа, Богородиці.

Детальний церковний календар 2021 – дивіться на Фактах ICTV.