PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

З днем ангела Алли: святкові листівки

8 квітня відзначають день ангела Алли. З арабської ім’я означає богиня, з грецької – інша, а з готської – майстриня на всі руки.

Дівчина, жінка, день ангела, дівчина з квітами

Аллочка дуже енергійна та працьовита панянка. Усі цілі, які вона ставить перед собою, завжди здійснює.

Іменинниця завжди впевнена у собі та своїх силах. Любить командувати й давати вказівки.

Алуся дуже смачно готує. Тож з легкістю може обрати професію кулінара або кухаря. Окрім того, вона може стати продавцем, косметологом чи музикантом.

Жінка робить багато добрих справ для близьких та рідних людей. Вона не чекає подяки та не шукає вигоди для себе. Багато працює, бажаючи досягти незалежності як матеріальної, так і особистої.

Факти ICTV підготували найкращі листівки з днем ангела Алли.

Читайте
Календар свят на квітень 2021 року

День ангела Алли: привітання в листівках

День ангела Алли: привітання в листівках

День ангела Алли: привітання в листівках

День ангела Алли: привітання в листівках

День ангела Алли: привітання в листівках

Церковний календар

На 2 травня припадає найголовніше свято для православних християн – Світле Христове Воскресіння.

Загалом  у церковному календарі є дев’ять дванадесятих неперехідних і сім великих свят, присвячених подіям із життя Ісуса Христа, Богородиці.

Детальний церковний календар 2021 – дивіться на Фактах ICTV. 

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка