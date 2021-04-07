Відомі спортсмени проводитимуть безкоштовні уроки в парках – стартував соцпроект

Активні парки – локації здорової України. Таку назву отримав соціальний проект популяризації спорту та рухової активності, який затвердив Кабмін на засіданні 7 квітня.

Згідно з постановою, в Україні створять єдину онлайн-платформу, через яку українці зможуть отримати консультації провідних спортсменів. Також їх залучатимуть до проведення занять.

Окрім того, у регіонах України мають відкрити пункти безкоштовного прокату інвентарю та обладнання.

Кабмін зобов’язав місцеві органи влади у місячний термін розробити план заходів щодо оздоровчої рухливості громадян в місцях масового відпочинку.