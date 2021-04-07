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Факти / Lifestyle
Софія Телішевська |

Яке свято 8 квітня

У 2021 році 8 квітня відзначають декілька визначних дат. Серед них також є церковні свята. Факти ICTV розповідають, яке свято 8 квітня.

Яке свято 8 квітня

8 квітня – яке сьогодні свято

8 квітня українці відзначають день Гавриїла і Василя. Архангел Гавриїл вважався особливо наближеним до Бога. Його дуже поважають в християнстві, ісламі, юдаїзмі.

Народ дав йому ім’я Благовіст, дізнавшись про те, що саме Архангел Гавриїл сповістив про народження Ісуса Марією. Як це не парадоксально, але у стародавніх слов’ян існувала думка про те, що все, що створювалося в цей день, буде потворним – на щастя, це не правда.

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З цієї причини 8 квітня намагалися навіть не прясти, інакше створювався начебто нехороший одяг, який ніхто не хотів носити та купувати. До речі, аналогічне повір’я існувало на Різдво.

Іменини 8 квітня

8 квітня іменини святкують декілька власників гарних імен – Алла, Василь, Ганна, Гаврило, Іриней, Лариса, Марк.

Прикмети на 8 квітня

  • Якщо позеленіла черемха, то прийшов час садити ранню картоплю.
  • Зацвіла верба – пора виставляти бджіл на пасіці.
  • Яка погода на Гавриїла, така буде і на Сергія-курника (8 жовтня).
  • Заморозки – до холодної та затяжної весни.
  • Сни з 7 на 8 квітня можуть здійснитися протягом тижня.

Що не можна робити 8 квітня

  • Не можна сваритись та лаятись;
  • Не можна займатись важкою фізичною працею;
  • Не можна бажати комусь зла;
  • Не можна зловживати шкідливими звичками;
  • Не можна вживати спиртне.

Церковний календар 2021

У 2021 році в Україні буде низка важливих свят. Згідно з церковним календарем на 2021 рік, у квітні буде щонайменше три святкові дати.

10 квітня буде субота четвертої седмиці Великого посту, 24 квітня – Лазарева субота, а 25 квітня – Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя).

Фото: Pexels

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