У 2021 році 8 квітня відзначають декілька визначних дат. Серед них також є церковні свята. Факти ICTV розповідають, яке свято 8 квітня.

8 квітня – яке сьогодні свято

8 квітня українці відзначають день Гавриїла і Василя. Архангел Гавриїл вважався особливо наближеним до Бога. Його дуже поважають в християнстві, ісламі, юдаїзмі.

Народ дав йому ім’я Благовіст, дізнавшись про те, що саме Архангел Гавриїл сповістив про народження Ісуса Марією. Як це не парадоксально, але у стародавніх слов’ян існувала думка про те, що все, що створювалося в цей день, буде потворним – на щастя, це не правда.

З цієї причини 8 квітня намагалися навіть не прясти, інакше створювався начебто нехороший одяг, який ніхто не хотів носити та купувати. До речі, аналогічне повір’я існувало на Різдво.

Іменини 8 квітня

8 квітня іменини святкують декілька власників гарних імен – Алла, Василь, Ганна, Гаврило, Іриней, Лариса, Марк.

Прикмети на 8 квітня

Якщо позеленіла черемха, то прийшов час садити ранню картоплю.

Зацвіла верба – пора виставляти бджіл на пасіці.

Яка погода на Гавриїла, така буде і на Сергія-курника (8 жовтня).

Заморозки – до холодної та затяжної весни.

Сни з 7 на 8 квітня можуть здійснитися протягом тижня.

Що не можна робити 8 квітня

Не можна сваритись та лаятись;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна бажати комусь зла;

Не можна зловживати шкідливими звичками;

Не можна вживати спиртне.

Церковний календар 2021

У 2021 році в Україні буде низка важливих свят. Згідно з церковним календарем на 2021 рік, у квітні буде щонайменше три святкові дати.

10 квітня буде субота четвертої седмиці Великого посту, 24 квітня – Лазарева субота, а 25 квітня – Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя).