Уже з 1 грудня 2021 в Україні запрацює спрощена процедура зміни мобільного оператора зі збереженням номера телефону. Тепер на це знадобиться лише доба, а не 3-4, як зараз.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Там запевняють, що це значно полегшить життя українців, які бажають залишити свій номер, але змінити оператора.

Для цього достатньо буде звернутися лише до нового мобільного оператора, а не до обох. Договір з колишньою компанією розірветься автоматично.

Користувачі без контракту також зможуть залишити свій номер під час зміни оператора за спрощеною процедурою. Їм не потрібна реєстрація у попереднього оператора.

Послуга зміни мобільного оператора зі збереженням номера доступна в Україні з 1 травня 2019 року, проте за два роки компанії, які отримали майже 200 тис. офіційних звернень, відмовили 40% заявників. Причина – бюрократизованість процесів.

За статистикою, щорічно понад 7 млн абонентів відмовляються від мобільних операторів, хоча потенційно могли б скористатися цією послугою.