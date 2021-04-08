День ангела – Лариси (8 квітня): привітання і значення імені

8 квітня за церковним календарем відзначають день ангела Лариси. Ім’я Лариса з давньогрецької перекладається як солодка, приємна.

Покровительницею цього імені є мучениця Лариса Готфська, яка жила у Криму та загинула за свою віру.

Факти ICTV публікують кращі листівки з Днем ангела Лариси, щоб ви не забули привітати власниць цього імені.

Календар церковних свят на квітень

Згідно з церковним календарем 2021 року, до 30 квітня триватиме багатоденний Великий піст.

7 квітня віряни святкують Благовіщення Пресвятої Богородиці, 24 квітня буде Лазарева субота, а 25 квітня – Вербна неділя, під час якої потрібно вшанувати пам’ять Ісуса гілочкою верби.

Повний календар свят на квітень 2021, читайте на сайті Факти ICTV.

Фото: Glavikona