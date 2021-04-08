Вихідні, 10 та 11 квітня, будуть приємними для прогулянок на свіжому повітрі, оскільки в Україну повернеться тепло та сонце.

У суботу, 10 квітня, на всій території країни очікується суха та сонячна погода. Хоча вночі ще будуть невеликі заморозки.

А вдень найтепліше буде на Заході – від +13 до +15.

У південних областях місцями до +14, у центральних та північних – у межах +11 +13.

На Сході країни прогнозують +8 +10.

У Києві без опадів, вночі 0 -2, вдень до 13 градусів тепла.

У неділю, 11 квітня, буде сухо майже скрізь, невеликий дощ можливий лише у Запорізькій та Херсонській областях.

Вночі вже плюсова температура, а вдень максимальні +17 синоптики прогнозують у східних областях.

На решті території України – від +13 до +15.

У столиці сухо, вночі +2 +4, вдень +14 +16.

В Укргідрометцентрі саме з неділі, 11 квітня, прогнозували справжнє потепління в Україні та припинення нічних морозів.

Зокрема, з наступного тижня вдень очікується +15 +16, якщо сонячна погода, якщо хмарно – до +10.