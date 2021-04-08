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Факти / Lifestyle
Людмила Грубник |

Twitter планує купити Clubhouse за $4 млрд – ЗМІ

Представники компанії Twitter останніми місяцями проводили переговори щодо купівлі соціальної мережі Clubhouse.

Twitter планує купити Clubhouse за $4 млрд – ЗМІ

Вони хотіли придбати її за $4 млрд, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

Однак нині переговори про купівлю з невідомої причини зупинилися.

За даними ЗМІ, офіційні представники Twitter відмовилися коментувати це питання, а у Clubhouse на запит агентства не відповіли.

Розробка Clubhouse для Android

Clubhouse – закрита соціальна мережа, де користувачі спілкуються за допомогою голосових повідомлень. Доєднатися до неї можна, отримавши запрошення від користувача.

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Її представники заявили, що планують розпочати створення додатку для Android.

Детальніше про соціальну мережу Clubhouse читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Bloomberg

Фото: Depositphotos

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