Представники компанії Twitter останніми місяцями проводили переговори щодо купівлі соціальної мережі Clubhouse.

Вони хотіли придбати її за $4 млрд, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

Однак нині переговори про купівлю з невідомої причини зупинилися.

За даними ЗМІ, офіційні представники Twitter відмовилися коментувати це питання, а у Clubhouse на запит агентства не відповіли.

Розробка Clubhouse для Android

Clubhouse – закрита соціальна мережа, де користувачі спілкуються за допомогою голосових повідомлень. Доєднатися до неї можна, отримавши запрошення від користувача.

Її представники заявили, що планують розпочати створення додатку для Android.

Детальніше про соціальну мережу Clubhouse читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Bloomberg