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Факти / Lifestyle
Людмила Богданова |

У Єгипті археологи розкопали давнє місто, де правив Тутанхамон

У місті Луксор, що в Єгипті, група археологів розкопала давнє місто. Воно було закинуте та сховане під шаром піску близько трьох тис. років.

розкопки у Єгипті

Заснування міста датується царюванням давньоєгипетського фараона Аменхотепа III, який правив тут з 1391 до 1353 р. до н.е. Після його смерті тут панували фараони Тутанхамон та Ай.

Члени експедиції повідомили, що це найбільше місто, знайдене з часів розкопок у Єгипті. У ньому збереглися цілі вулиці та будівлі. Таке відкриття дасть змогу вченим детальніше вивчити історію країни та дослідити, чому фараон Ехнатон і цариця Нефертіті переїхали в Амарну.

– Відкриття цього загубленого міста є другим за значущістю археологічним відкриттям з могили Тутанхамона, – заявила Бетсі Брайан, професор з Університету Джона Гопкінса (США).

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У січні в Індонезії група археологів знайшла найстаріше наскельне зображення з усіх відомих. Вчені заявили, що одному з малюнків близько 45,5 тис. років, а другому 32 тис.

На стіні у скелі були зображені дикі кабани.

Джерело: Ahram Online

Фото: Dr. Zahi Hawass

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