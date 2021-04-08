В Китаї жінка на весіллі сина впізнала в нареченій давно загублену доньку

Під час весілля у Китаї матір випадково знайшла свою рідну доньку, яку покинула після її народження. Дівчина була нареченою її сина.

Рокова зустріч відбулася в провінція Цзянсу наприкінці березня. Жінка помітила родимку на руці своєї майбутньої невістки, що дуже нагадувала ту, яка була у її доньки.

Перебуваючи в шоці, жінка запитала батьків нареченої, чи не усиновили вони доньку. З’ясувалося, що саме вони підібрали немовля біля дороги, де його покинула рідна матір.

Однак найголовнішим став той факт, що наречений був прийомним сином жінки. Вона заспокоїла молодят і запевнила, що не має нічого проти шлюбу, оскільки вони не є рідними братом і сестрою.

Журналістам жінка розповіла, що наважилася на всиновлення дитини, коли зрозуміла, що пошуки рідної доньки є марними.

Наречена не змогла стримати сліз щастя і заявила, що момент зустрічі з біологічною матір’ю “щасливіший, аніж сам день весілля”.

Сприятливі дні для весілля у 2021 році

Церковний календар визначає сприятливі дати для вінчання та/або реєстрації шлюбу.

Найближчим періодом, коли варто планувати весілля, є травень.

Детальний календар cприятливих днів для весілля у 2021 році дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Sohu