Погода в Україні найближчими днями стане теплішою, температура підніметься до +18.

Такий прогноз оприлюднила синоптик Наталя Діденко. За її словами 9 квітня південний антициклон Пеггі принесе багато сонця і справжнє квітневе тепло.

9 квітня температура повітря в Україні максимально підніметься до +7…+11 градусів, а протягом суботи-неділі в більшості областей потеплішає до +12…+18 градусів.

У Києві завтра буде сухо та тепліше до +10 градусів. А вихідними температура повітря піде вгору далі, передбачається +13…+17 градусів.

Погода у квітні і травні

Погода в Україні у квітні та травні 2021 року буде нестійкою, погодні умови постійно змінюватимуться.

Весна цьогоріч затяжна, погодні умови нині дуже нестійкі. Може бути не одна хвиля холоду і не одна хвиля тепла і у квітні, і у травні.

За словами синоптиків, повноцінна весна вже прийшла до України, однак нестійкість погоди не дає це відчути.